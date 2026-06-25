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BPSC Admit Card 2026 Rleased Date: बीपीएससी भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड इस दिन होगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड

BPSC Admit Card 2026 Rleased Date: बीपीएससी ऑडिटर भर्ती 2026 की परीक्षा 5 जुलाई को होगी. एडमिट कार्ड 28 जून से और सिटी स्लिप 2 जुलाई से उपलब्ध होगी.

By: Munna Verma | Published: June 25, 2026 5:39:49 PM IST

BPSC Admit Card 2026 Release Date: बीपीएससी एडमिट कार्ड इस दिन जारी किया जाएगा.
BPSC Admit Card 2026 Release Date: बीपीएससी एडमिट कार्ड इस दिन जारी किया जाएगा.


BPSC Admit Card 2026 Rleased Date: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने ऑडिटर भर्ती 2026 को लेकर महत्वपूर्ण आधिकारिक अपडेट जारी किया है. Advt. No. 09/2026 के तहत होने वाली इस परीक्षा में उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड, सिटी स्लिप और परीक्षा तिथि से जुड़ी अहम जानकारी साझा की गई है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हो रहे हैं, वे बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

BPSC ऑडिटर भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2026 को किया जाएगा. परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी, जो सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक चलेगी. उम्मीदवारों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है, क्योंकि गेट बंद होने के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप की महत्वपूर्ण तारीखें

आयोग के अनुसार, उम्मीदवार अपना ई-एडमिट कार्ड 28 जून 2026 से डाउनलोड कर सकेंगे. वहीं परीक्षा शहर की जानकारी यानी सिटी स्लिप 2 जुलाई 2026 से उपलब्ध होगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि एडमिट कार्ड में केवल आवंटित जिला या केंद्र की सामान्य जानकारी होगी, जबकि परीक्षा केंद्र का पूरा पता और भवन विवरण सिटी स्लिप में जारी किया जाएगा.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 102 ऑडिटर पदों को भरा जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-5 के अनुसार वेतन दिया जाएगा. यह भर्ती राज्य स्तर पर योग्य उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है.

BPSC ऑडिटर एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?

BPSC  की आधिकारिक वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in पर लॉगिन करें.
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करें.
होमपेज पर “View Your Application” विकल्प पर क्लिक करें.
एडमिट कार्ड सेक्शन में जाकर “Download” बटन दबाएं और प्रिंट निकाल लें.

आयोग एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी डाक से नहीं भेजेगा, इसलिए उम्मीदवारों को इसे स्वयं डाउनलोड करना होगा.

परीक्षा के दिन जरूरी निर्देश

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा. एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त कॉपी साथ रखना अनिवार्य है. एडमिट कार्ड पर पहले से हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए, क्योंकि हस्ताक्षर परीक्षा केंद्र पर इनविजिलेटर की मौजूदगी में किए जाएंगे. उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा ताकि सभी सुरक्षा जांच और सत्यापन समय पर पूरे हो सकें.

BPSC ऑडिटर भर्ती 2026 उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं. समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, सिटी स्लिप चेक करना और परीक्षा निर्देशों का पालन करना सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.

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Tags: admit cardbpsc
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