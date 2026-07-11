BPSC 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा इस दिन होगी आयोजित, जानें परीक्षा समय और अहम अपडेट

BPSC 72nd Pre Exam 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने राज्य सेवा की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए इंटीग्रेटेड 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा की तारीख जारी कर दी है. आयोग के अनुसार यह परीक्षा 26 जुलाई 2026 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा का समय दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक निर्धारित किया गया है.

आयोग की इस घोषणा के बाद अभ्यर्थियों के बीच तैयारी को लेकर उत्साह बढ़ गया है. अब सभी की नजरें एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्रों की जानकारी पर टिकी हैं, जिन्हें जल्द ही BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की संभावना है.

26 जुलाई को होगी प्रारंभिक परीक्षा

BPSC के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस को आयोग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा किया है. नोटिस के अनुसार परीक्षा राज्य के अलग-अलग जिलों में एक साथ आयोजित होगी. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी समय पर मिल सके.

70वीं BPSC परीक्षा के रिकॉर्ड परिणाम ने बनाई नई मिसाल

72वीं परीक्षा की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में BPSC ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम जारी किया था. इस परीक्षा में 2,027 उम्मीदवारों का चयन हुआ, जो आजादी के बाद राज्य सेवा की किसी भी परीक्षा में अब तक का सबसे बड़ा चयन माना जा रहा है. इस उपलब्धि ने न केवल आयोग की चयन प्रक्रिया को नई पहचान दी है बल्कि आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों का मनोबल भी बढ़ाया है.

मेरिट सूची में महिलाओं का शानदार प्रदर्शन

70वीं BPSC परीक्षा की मेरिट सूची में उत्तर प्रदेश की श्रद्धा पांडे ने पहला स्थान हासिल किया. वहीं शशांक पांडे दूसरे और अक्ष विजय तीसरे स्थान पर रहे. टॉप-10 में चार महिलाओं ने अपनी जगह बनाई. श्रद्धा पांडे के अलावा रश्मि किरण छठे, उपासना शर्मा नौवें और प्रिया दसवें स्थान पर रहीं. उल्लेखनीय बात यह रही कि टॉप-100 में कुल 45 महिला उम्मीदवारों ने स्थान बनाया, जो महिला प्रतिभागियों की बढ़ती सफलता को दर्शाता है.

चयन प्रक्रिया के आंकड़े भी रहे खास

BPSC के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा के अनुसार, 70वीं परीक्षा में इंटरव्यू तक पहुंचे 5,449 अभ्यर्थियों में से 2,027 उम्मीदवारों का अंतिम चयन हुआ. यह संख्या 69वीं और 68वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तुलना में काफी अधिक रही, जिससे आयोग की इस भर्ती प्रक्रिया का दायरा भी स्पष्ट होता है.

विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे पद

घोषित कुल 2,027 रिक्तियों में से 2,009 पद राज्य सरकार के 27 विभागों के लिए निर्धारित किए गए थे. इसके अलावा 12 पद समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) तथा 6 पद वित्तीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आरक्षित थे.

लाखों उम्मीदवारों ने लिया था परीक्षा में हिस्सा

70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए करीब 4.83 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था. प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को राज्य के 37 जिलों में 911 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी. हालांकि पटना के बापू एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद उस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई थी. बाद में 4 जनवरी 2025 को शहर के 22 नए केंद्रों पर दोबारा परीक्षा आयोजित की गई. कुल मिलाकर 3,28,990 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए.

72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की तारीख घोषित होने के बाद अब अभ्यर्थियों के पास अंतिम तैयारी का महत्वपूर्ण समय है. समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, परीक्षा निर्देशों का पालन करना और नियमित तैयारी जारी रखना सफलता की दिशा में अहम कदम साबित होगा.

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