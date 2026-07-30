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BPCL Vacancy: बीपीसीएल में नौकरी पाने का शानदार मौका, आवेदन प्रक्रिया शुरू, 34000 मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri BPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) में नौकरी (Govt Jobs) पाने का एक बेहतरीन अवसर है. जो कोई भी यहां आवेदन करना चाहते हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 30, 2026 8:32:07 AM IST

BPCL Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
BPCL Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


BPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे डिप्लोमा धारकों के लिए बड़ा अवसर जारी किया है. कंपनी ने मुंबई और कोच्चि रिफाइनरी में विभिन्न नॉन-मैनेजमेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 154 रिक्त पद भरे जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट bharatpetroleum.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

BPCL की इस भर्ती में केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र से जुड़े उम्मीदवारों को अवसर दिया जाएगा. इसमें प्रोसेस टेक्नीशियन (केमिकल), प्रोसेस ऑपरेटर/ऑपरेटर (केमिकल), टेक्नीशियन/ऑपरेटर (मैकेनिकल) और टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल) जैसे पद शामिल हैं. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति NG-2 ग्रेड के एंट्री लेवल पर की जाएगी। इस ग्रेड में शुरुआती न्यूनतम बेसिक पे 26,500 निर्धारित है, जबकि पे स्केल 26,500 से 34,000 तक रहेगा. ऐसे में तकनीकी डिप्लोमा करने वाले युवाओं के लिए यह भर्ती करियर की अच्छी शुरुआत साबित हो सकती है.

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BPCL भर्ती 2026 के लिए शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में फुल-टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है. सामान्य, EWS और OBC (NCL) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. वहीं, आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले SC, ST और PwBD उम्मीदवारों को कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए.

पदवार जरूरी योग्यता

प्रोसेस टेक्नीशियन/प्रोसेस ऑपरेटर (केमिकल): उम्मीदवार के पास केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए.

टेक्नीशियन/ऑपरेटर (मैकेनिकल): मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य है.

टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल): इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इंडस्ट्रियल कंट्रोल) में डिप्लोमा जरूरी है.

अनुभव भी है जरूरी

इन पदों के लिए सिर्फ डिप्लोमा पर्याप्त नहीं है. उम्मीदवारों के पास संबंधित योग्यता हासिल करने के बाद कम से कम एक वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव या अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961 के तहत एक साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए. संबंधित उद्योग में अनुभव को भर्ती के नियमों के अनुसार मान्यता दी जाएगी.

BPCL Recruitment 2026 आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में दी गई आयु सीमा, योग्यता, अनुभव, आरक्षण और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए. योग्य अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 13 अगस्त 2026 है, इसलिए अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते फॉर्म भरना बेहतर रहेगा.

Tags: BPCLBPCL Recruitmentsarkari naukri
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