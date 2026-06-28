BOI Vacancy 2026: बैंक ऑफ इंडिया में निकली बंपर वैकेंसी, इस दिन से आवेदन शुरू, 1 लाख से अधिक है सैलरी

BOI Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए Bank of India (BOI) ने बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. BOI Credit Officer Recruitment 2026 के तहत जनरल बैंकिंग ऑफिसर (GBO) स्ट्रीम में 779 क्रेडिट ऑफिसर पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. बैंक ने भर्ती का संक्षिप्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि विस्तृत अधिसूचना और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू होगी.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि से बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. इसके साथ ही आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए सभी बातों को ध्यान से जरूर पढ़ें ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलतियां न हो.

किन पदों पर होगी भर्ती?

यह भर्ती MMGS-II, MMGS-III और SMGS-IV ग्रेड के क्रेडिट ऑफिसर पदों के लिए आयोजित की जा रही है. बैंक ऐसे उम्मीदवारों की तलाश कर रहा है, जिन्हें बैंकिंग, फाइनेंस या क्रेडिट क्षेत्र की अच्छी समझ और अनुभव हो. विस्तृत नोटिफिकेशन में प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग पात्रता, अनुभव और अन्य आवश्यक शर्तों की जानकारी उपलब्ध होगी.

शैक्षणिक योग्यता

MMGS-II और MMGS-III पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC और PwBD) के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत निर्धारित हैं. इसके अलावा CA, CFA, CMA (ICWA), MBA, PGDBM या बैंकिंग, फाइनेंस अथवा क्रेडिट से संबंधित विषय में दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन के योग्य होंगे.

SMGS-IV पद के लिए स्नातक के साथ MBA, PGDBM, किसी भी विषय में दो वर्षीय फुल-टाइम मास्टर डिग्री या CA, CFA, CMA जैसी प्रोफेशनल योग्यता आवश्यक होगी.

आयु सीमा और सैलरी

अलग-अलग पदों के लिए आयु सीमा भी अलग तय की गई है.

MMGS-II: 25 से 35 वर्ष

MMGS-III: 28 से 38 वर्ष

SMGS-IV: 30 से 40 वर्ष

चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 64,820 रुपये से 1,02,300 रुपये प्रतिमाह तक का आकर्षक वेतन मिलेगा.

क्या है चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. ऑनलाइन परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 150 अंक निर्धारित किए गए हैं. प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी.

आवेदन शुल्क और जरूरी जानकारी

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 850 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए शुल्क 175 रुपये निर्धारित किया गया है.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले विस्तृत अधिसूचना ध्यानपूर्वक पढ़ें. इसमें रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण, आवेदन की अंतिम तिथि, आवश्यक अनुभव और अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश उपलब्ध होंगे. समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा ताकि अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके.

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