BOB Vacancy: बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का गोल्डन चांस, बस चाहिए ये योग्यता, 120940 मिलेगी सैलरी

BOB Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शामिल बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने कॉर्पोरेट एवं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती अभियान के तहत मैनेजर, सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर जैसे महत्वपूर्ण पदों को भरा जाएगा.

इच्छुक उम्मीदवार 16 जून 2026 से 7 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे.

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य बैंक के कॉर्पोरेट एवं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट विभाग को अनुभवी पेशेवरों से मजबूत बनाना है. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति विभिन्न प्रबंधन स्तरों पर की जाएगी, जहां उन्हें बैंकिंग और वित्तीय संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी मिलेगी.

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है. इसके साथ फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या CA, CMA, CS अथवा CFA जैसी पेशेवर योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी. इसके अलावा पद के अनुसार 3 से 8 वर्ष तक का संबंधित कार्य अनुभव भी आवश्यक है. बैंक ने स्पष्ट किया है कि अनुभव की शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा.

आयु सीमा और अन्य जरूरी शर्तें

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है. चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग देश के किसी भी हिस्से में की जा सकती है. एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि नियुक्ति के समय उम्मीदवार का CIBIL स्कोर कम से कम 680 होना चाहिए. यह शर्त बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए रखी गई है.

आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपये (जीएसटी सहित) आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 175 रुपये (जीएसटी सहित) निर्धारित किया गया है.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में आयोजित की जाएगी. सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके बाद साइकोमेट्रिक असेसमेंट और पर्सनल इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। अंतिम चयन में प्रोफेशनल नॉलेज और इंटरव्यू के प्रदर्शन को विशेष महत्व दिया जाएगा.

उम्मीदवारों के लिए सलाह

आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए. सभी आवश्यक दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अनुभव से जुड़े रिकॉर्ड पहले से तैयार रखने से आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाएगी. बैंकिंग क्षेत्र में अनुभवी पेशेवरों के लिए यह भर्ती एक बेहतरीन करियर अवसर साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें…

HSSC CET Group D Vacancy: हरियाणा एसएससी में निकली बंपर वैकेंसी, 10वीं पास करें आवेदन, बढ़िया मिलेगी सैलरी

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट पेपर लीक का वीडियो हो रहा है वायरल, Fact Check चेक में जानिए इसकी सच्चाई