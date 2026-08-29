Bihar TRE 4.0 Vacancy 2026: गाने के हैं शौकीन, तो बिहार सरकार में नौकरी का मौका, बढ़ाई गई पदों की संख्या

Bihar TRE 4.0 Vacancy 2026: बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. Teacher Recruitment Examination (TRE) 4.0 में म्यूजिक टीचर के पदों की संख्या बढ़ा दी गई है. शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 और 10 के लिए 111 अतिरिक्त म्यूजिक टीचर पद जोड़ने का फैसला किया है. इसके बाद भर्ती अभियान में कुल वैकेंसी की संख्या बढ़कर 33,385 हो गई है.

यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए खासा अहम माना जा रहा है, जो लंबे समय से विषयवार कम पदों को लेकर सवाल उठा रहे थे.

सिर्फ 2 पद थे, उम्मीदवारों की मांग पर बढ़ाई गई संख्या

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के अनुसार, शुरुआत में कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए म्यूजिक विषय में केवल 2 पद प्रस्तावित किए गए थे. इतनी कम संख्या को लेकर विभाग के पास कई अपीलें पहुंचीं. उम्मीदवारों और संबंधित पक्षों की मांगों पर विचार करने के बाद शिक्षा विभाग ने 111 और पद जोड़ने का निर्णय लिया. अब म्यूजिक विषय में कुल 113 पद उपलब्ध होंगे. विभाग जल्द ही संशोधित रिक्विजिशन यानी मांग पत्र बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेजेगा.

TRE 4.0 की कुल वैकेंसी 33 हजार के पार

म्यूजिक टीचर के अतिरिक्त पद शामिल होने के बाद Bihar TRE 4.0 Vacancy 2026 की कुल संख्या 33,385 हो गई है. भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले संशोधित पदों का विवरण BPSC को भेजा जाएगा. शिक्षा विभाग का कहना है कि आगे से उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पहले ही स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि उम्मीदवारों को भर्ती के बीच में बदलाव को लेकर असमंजस का सामना न करना पड़े.

उम्मीदवारों के आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला

TRE 4.0 को लेकर बिहार में उम्मीदवारों के बीच कई दिनों से असंतोष देखने को मिल रहा था. प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों में भर्ती परीक्षा को एक ही चरण में आयोजित करना भी शामिल था. 27 अगस्त को राज्य सरकार ने उम्मीदवारों की कई मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की थी. इनमें परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा के लिए पटना हाईकोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में समिति बनाने का फैसला भी शामिल है.

BPSC को भेजा जाएगा संशोधित मांग पत्र

म्यूजिक टीचर के 111 नए पद जोड़ने के बाद अब शिक्षा विभाग संशोधित रिक्विजिशन BPSC को भेजेगा. इसके बाद भर्ती से जुड़ी अगली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. उम्मीदवारों की नजर अब BPSC की ओर से आने वाली आधिकारिक जानकारी पर रहेगी. खासतौर पर विषयवार वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा कार्यक्रम और पात्रता से जुड़ी घोषणाओं का इंतजार किया जा रहा है. सरकार ने भी उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया है कि उनकी उचित मांगों पर बातचीत के जरिए विचार किया जाएगा. ऐसे में TRE 4.0 में पदों की यह बढ़ोतरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उम्मीद बढ़ाने वाला कदम है.