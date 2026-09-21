Bihar Teachers Salary: शिक्षकों के लिए खुशखबरी! बिहार सरकार वेतनमान लागू करने की दिशा में बढ़ी आगे, समिति करेगी समीक्षा

Bihar Teachers Salary: बिहार के गैर-वित्तपोषित शिक्षा कर्मियों और शिक्षकों के लिए वेतनमान को लेकर बड़ी घोषणा सामने आई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 20 सितंबर को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में कहा कि राज्य सरकार गैर-वित्तपोषित शिक्षाकर्मियों और शिक्षकों के लिए वेतनमान लागू करने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है.

सम्राट चौधरी ने कहा कि वेतनमान लागू करने को लेकर कई चुनौतियां हैं, इसलिए इस मुद्दे पर शिक्षकों और उनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और अधिकारियों को भी आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब बिहार में गैर-वित्तपोषित शिक्षकों और कर्मचारियों की वेतन संबंधी मांग लंबे समय से चर्चा में रही है. इससे पहले राज्य में वित्त रहित स्कूल-कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए 461 करोड़ रुपये के सहायक अनुदान की खबर भी सामने आई थी.

Student Credit Card से ₹18,000 करोड़ जारी होने का जिक्र

शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ₹18,000 करोड़ जारी किए जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में बिहार के विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाते हैं और इससे शिक्षा पर होने वाला खर्च भी राज्य से बाहर जाता है. उन्होंने स्थानीय स्तर पर शैक्षणिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया. उनके मुताबिक, सरकार का उद्देश्य बिहार में ही ऐसी सुविधाएं विकसित करना है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख कम करना पड़े.

700 मॉडल स्कूलों में 3.5 लाख बच्चों की पढ़ाई

सम्राट चौधरी ने राज्य में स्थापित 700 मॉडल स्कूलों का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार, इन स्कूलों में करीब 3.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं. इन संस्थानों में लाइव क्लासेज के साथ JEE और NEET की तैयारी की सुविधा उपलब्ध कराने की बात भी उन्होंने कही. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी घर से पढ़ाई के लिए डिजिटल माध्यम उपलब्ध हो.

रात में पढ़ाई के लिए ‘विद्यार्थी साथी’ ऐप

मुख्यमंत्री ने डिजिटल शिक्षा के लिए ‘विद्यार्थी साथी’ ऐप का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि करीब 1.42 लाख बच्चे इस ऐप के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल से जुड़े करीब 75,000 शिक्षक भी ऐप पर जोड़े गए हैं और बच्चे रात में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इस तरह बिहार सरकार ने शिक्षक वेतनमान, स्थानीय शैक्षणिक ढांचे, मॉडल स्कूल और डिजिटल शिक्षा को राज्य की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने रखा है.