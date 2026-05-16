Bihar Police Vacancy: बिहार पुलिस में बंपर आने वाली है भर्तियां, 50000 है सैलरी, इन पदों पर होगी बहाली

Bihar Police Vacancy: बिहार सरकार के गृह विभाग ने हाल ही में राज्य में पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 48,447 नए पदों पर भर्ती और प्रमोशन को मंजूरी दे दी है. यह कदम राज्य में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होने वाला है. भर्ती में कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर (SI) तक के पद शामिल हैं, जिससे विभिन्न योग्यता और अनुभव वाले उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं.

बिहार पुलिस में कुल 48,447 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें से 37,978 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि 10,468 पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे. इस भर्ती में सबसे अधिक अवसर कांस्टेबल और उसके समकक्ष पदों के लिए हैं.

मुख्य पद और विवरण:

पदनाम कुल पद भर्ती प्रक्रिया वेतन (पे लेवल) पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) 20,937 10,468 पद सीधी भर्ती, 10,469 पद प्रमोशन ₹45,000 – ₹50,000 (पे लेवल 6) सामान्य सिपाही 22,010 सभी पदों के लिए सीधी भर्ती ₹26,000 – ₹33,000 (पे लेवल 3) ड्राइवर कांस्टेबल 5,500 सीधी भर्ती ₹26,000 – ₹33,000 (पे लेवल 3)

कांस्टेबल और SI पदों की तैयारी

कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल के लिए कुल 27,510 पद उपलब्ध हैं, जो उम्मीदवारों के लिए बड़े अवसर हैं. वहीं SI पदों के लिए 20,937 अवसर मिल रहे हैं, जिसमें आधे पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे. यह अनुभवी पुलिसकर्मियों को भी अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर देता है.

भर्ती प्रक्रिया और आवेदन

इन पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन जल्द ही केंद्रीय चयन बोर्ड (CSBC) और बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी उसी समय शुरू होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, ताकि परीक्षा और चयन प्रक्रिया के लिए समय रहते तैयार हो सकें.

क्यों यह भर्ती खास है

बिहार पुलिस की यह भर्ती केवल नौकरी का अवसर नहीं है, बल्कि यह राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है. आकर्षक वेतनमान, प्रमोशन के अवसर और सुरक्षित सरकारी नौकरी की वजह से यह युवा उम्मीदवारों के लिए बेहद आकर्षक साबित होगी.

ये भी पढ़ें:-UP Teacher Bharti: यूपी वालों के लिए खुशखबरी, 23000 से अधिक पदों पर होगी बहाली, जानें कौन-कौन से पद हैं शामिल