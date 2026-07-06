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Bihar Police SI Vacancy: बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर बनने का शानदार मौका, इस दिन से आवेदन शुरू, बेहतरीन है सैलरी

Sarkari Naukri Bihar Police SI Recruitment 2026: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) के जरिए सब इंस्पेक्टर बनने का सुनहरा मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए तमाम बातों को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 6, 2026 12:10:12 PM IST

Bihar Police SI Recruitment 2026 Sarkari Naukri: बिहार पुलिस में नौकरी पाने का गोल्डन चांस है.
Bihar Police SI Recruitment 2026 Sarkari Naukri: बिहार पुलिस में नौकरी पाने का गोल्डन चांस है.


Bihar Police SI Recruitment 2026: बिहार पुलिस SI भर्ती 2026 का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने विज्ञापन संख्या 09/2026 के तहत पुलिस सब-इंस्पेक्टर (General Closed Cadre) के 150 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 9 जुलाई 2026 से 9 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन केवल BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे.

इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 9 जुलाई 2026 से होगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

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फॉर्म भरने के लिए जरूरी योग्यता

बिहार पुलिस SI भर्ती 2026 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना आवश्यक है. इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम पात्रता तिथि तक पूरी हो जानी चाहिए.

आवेदन करने की क्या होगी आयु सीमा

आयु की गणना आयोग द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि के आधार पर की जाएगी.

सामान्य वर्ग (पुरुष): 20 से 37 वर्ष
सामान्य वर्ग (महिला): 20 से 40 वर्ष
BC/EBC: 20 से 40 वर्ष
SC/ST: 20 से 42 वर्ष

इसके अलावा बिहार सरकार के पात्र कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.

फिजिकल स्टैंडर्ड (Physical Standards)

सब-इंस्पेक्टर पद के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा.

पुरुष उम्मीदवार

सामान्य/BC वर्ग: न्यूनतम लंबाई 165 सेमी
EBC/SC/ST वर्ग: न्यूनतम लंबाई 160 सेमी

महिला उम्मीदवार

सभी वर्गों के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेमी
न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम

पुरुष उम्मीदवारों के लिए निर्धारित छाती का माप और न्यूनतम 5 सेमी का फुलाव अनिवार्य रहेगा.

इस आधार पर होगा सेलेक्शन

BPSSC द्वारा चयन कई चरणों में किया जाएगा.

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): पहले चरण में वस्तुनिष्ठ (Objective) परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 100 प्रश्न 200 अंकों के होंगे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा.

मुख्य परीक्षा (Mains): प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. इसमें दो पेपर होंगे. पहले पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जबकि दूसरे पेपर में वर्णनात्मक (Subjective) परीक्षा आयोजित की जाएगी. गलत उत्तरों पर नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी.

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET): लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. इस चरण में लंबाई, छाती (पुरुष), वजन और अन्य शारीरिक मानकों की जांच की जाएगी. इसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन और अंतिम मेरिट लिस्ट जारी होगी.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें. आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारी सही और प्रमाणित दस्तावेजों के अनुसार भरें. गलत जानकारी या अधूरे आवेदन भविष्य में निरस्त किए जा सकते हैं.

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Tags: bihar policeBihar Police SI Recruitmentsarkari naukri
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