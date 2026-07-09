Police Bharti: ग्रेजुएट की है डिग्री, तो Bihar Police में नौकरी की है बहार, आज से आवेदन शुरू, बेहतरीन है सैलरी

BPSSC SI Bharti 2026: बिहार पुलिस में नौकरी (Sarkari Naukri) का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) ने गृह विभाग (रिजर्व शाखा) के अंतर्गत स्पेशल ब्रांच में पुलिस सब-इंस्पेक्टर (जनरल क्लोज्ड कैडर) के 150 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 9 जुलाई 2026 से आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 150 रिक्त पदों को भरा जाएगा. विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग सीटें निर्धारित की गई हैं. सामान्य वर्ग के लिए सबसे अधिक 60 पद हैं. इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और बीसी महिला श्रेणी के लिए भी आरक्षित सीटें तय की गई हैं. महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ भी मिलेगा.

कैसे करें आवेदन ?

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी. उम्मीदवार सबसे पहले BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से नया रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान करें. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उसका प्रिंट या PDF भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

आवेदन शुल्क है कितना?

इस भर्ती के लिए सभी श्रेणी के उम्मीदवारों पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर को 100 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर भुगतान करना पड़ेगा. शुल्क का भुगतान UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है. ध्यान रखें कि एक बार भुगतान होने के बाद आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा.

आवेदन भरते समय रखें इन बातों का ध्यान

उम्मीदवार आवेदन फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सही और प्रमाणित दस्तावेजों के अनुसार दर्ज करें. आवेदन जमा होने और शुल्क भुगतान के बाद फॉर्म में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा. इसलिए अंतिम सबमिशन से पहले सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है.

गलती होने पर ऐसे करें रजिस्ट्रेशन कैंसिल

यदि किसी उम्मीदवार से आवेदन के दौरान गलती हो जाती है और उसने शुल्क भी जमा कर दिया है, तो वह फॉर्म में एडिट नहीं कर सकेगा. हालांकि, आयोग ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की सुविधा दी है. इसके लिए उम्मीदवार आवेदन पोर्टल पर जाकर ‘View Application Status’ विकल्प चुनें, रजिस्ट्रेशन आईडी या मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें. इसके बाद ‘Cancel Registration’ विकल्प पर क्लिक करें. मोबाइल पर प्राप्त OTP सत्यापित करने के बाद रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा. इसके बाद उम्मीदवार उसी मोबाइल नंबर से नया आवेदन कर सकता है, लेकिन पहले जमा किया गया शुल्क वापस नहीं मिलेगा.

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