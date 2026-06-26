Bihar Police ASI Exam 2026 Date Out: बिहार पुलिस ASI एग्जाम डेटशीट जारी, एडमिट कार्ड पर ये है लेटेस्ट अपडेट्स

Bihar Police ASI Exam 2026 Date Out: बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) ने बिहार पुलिस ASI 2026 परीक्षा को लेकर आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ऑपरेटर) और बिहार पुलिस रेडियो (वायरलेस) के कुल लगभग 484 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. लंबे समय से तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक अहम अपडेट है, क्योंकि परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी अब साफ हो चुकी है.

आधिकारिक सूचना के अनुसार BPSSC द्वारा ASI प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 22 जुलाई 2026 को किया जाएगा. यह परीक्षा एक ही शिफ्ट में और कुल 2 घंटे की अवधि के लिए आयोजित होगी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा का शेड्यूल फाइनल है और इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की संभावना नहीं है.

7 जुलाई को जारी होगा एडमिट कार्ड

उम्मीदवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 7 जुलाई 2026 को बिहार पुलिस ASI परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. उम्मीदवार इसे केवल ऑनलाइन माध्यम से ही डाउनलोड कर सकेंगे. BPSSC किसी भी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाक या कूरियर के माध्यम से नहीं भेजेगा.

Bihar Police ASI Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर “Bihar Police” सेक्शन को खोलें.

अब “ASI Radio Operator Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें.

सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लें.

परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइन

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारी जैसे नाम, फोटो और परीक्षा केंद्र को ध्यान से जांच लें। यदि फोटो स्पष्ट नहीं है, तो परीक्षा केंद्र पर दो पासपोर्ट साइज फोटो साथ ले जाना अनिवार्य हो सकता है. यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा के दिन सभी जरूरी दस्तावेज साथ हों, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके.

484 पदों पर सुनहरा मौका

इस भर्ती के माध्यम से बिहार पुलिस में रेडियो ऑपरेटर और ASI पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. यह अवसर उन युवाओं के लिए खास है जो पुलिस विभाग में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं. BPSSC ASI 2026 परीक्षा न केवल एक नौकरी का अवसर है, बल्कि राज्य सेवा में योगदान देने का एक महत्वपूर्ण मौका भी है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी को अंतिम चरण में मजबूत करें और समय का सही उपयोग करें.

ये भी पढ़ें…

IAS Success Story: पढ़ाई के बाद चराईं भैंस, टैक्सी ड्राइवर की बेटी का कमाल, UPSC क्रैक करके बनीं IAS

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 जल्द होगा जारी, 6.8 लाख छात्रों को इंतजार, ऐसे कर पाएंगे चेक