Bihar Librarian Vacancy: बिहार में नौकरी की बहार, बस चाहिए ये योग्यता, बेहतरीन है महीने की सैलरी

Bihar Librarian Vacancy 2026: बिहार के सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियन के पद पर नौकरी (Govt Jobs) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने School Librarian Eligibility Test (LET) 2026 को लेकर शुरुआती सूचना जारी की है. इस भर्ती अभियान के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में 5,800 स्कूल लाइब्रेरियन पदों को भरे जाने की योजना है. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं.

LET 2026 के लिए विस्तृत आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने की जानकारी दी गई है. इच्छुक अभ्यर्थी 21 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. वहीं, योग्यता परीक्षा का आयोजन संभावित तौर पर 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2026 के बीच किया जा सकता है.

Bihar Librarian Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 1 अक्टूबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 21 अक्टूबर 2026

LET परीक्षा: 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2026 (संभावित)

कुल रिक्तियां: 5,800

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले BSEB द्वारा जारी होने वाले विस्तृत नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें.

Bihar Librarian LET 2026 Notification PDF कब आएगा?

बिहार स्कूल लाइब्रेरियन LET 2026 का विस्तृत नोटिफिकेशन PDF आधिकारिक पोर्टल पर जारी किया जाएगा. इसमें उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, परीक्षा प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी मिलेगी. किसी भी अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना चाहिए और आवेदन से पहले सभी पात्रता शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए.

Bihar Librarian LET 2026: परीक्षा पैटर्न

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक LET परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के रूप में आयोजित की जाएगी. परीक्षा में उम्मीदवारों को बहुविकल्पीय प्रश्नों का सामना करना होगा.

परीक्षा का माध्यम: Computer Based Test

कुल अंक: 150

प्रश्न: Multiple Choice Questions

समय: 150 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट

Negative Marking: नहीं

इसका मतलब है कि गलत उत्तर देने पर उम्मीदवारों के अंक काटे जाने का प्रावधान नहीं बताया गया है.

यहां देखें अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन

Bihar Librarian Vacancy 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक

Bihar Librarian Vacancy 2026 नोटिफिकेशन

किस विषय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे?

बिहार Librarian LET 2026 का सिलेबस लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री के उस पाठ्यक्रम पर आधारित होने की जानकारी दी गई है, जिसे राज्य के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है. इसलिए तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को Library Science के मूल विषयों और संबंधित अकादमिक पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

5800 पदों के लिए ऐसे रखें तैयारी

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले उम्मीदवार अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें. विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार ही फॉर्म भरें. बिहार स्कूल लाइब्रेरियन बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अभी से सिलेबस के अनुसार पढ़ाई शुरू करना उपयोगी रहेगा. परीक्षा की अंतिम तारीख और अन्य विवरणों के लिए BSEB की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है.