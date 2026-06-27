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Bihar Home Guard Vacancy: बिहार होमगर्ड में नौकरी पाने का मौका, इस दिन से आवेदन शुरू, ग्रेजुएट करें आवेदन

Sarkari Naukri Bihar Home Guard Recruitment 2026: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) के तहत होम गार्ड में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 27, 2026 8:53:18 AM IST

Bihar Home Guard Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर है.
Bihar Home Guard Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर है.


Bihar Home Guard Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने गृह विभाग के अंतर्गत बिहार होम गार्ड सेवा में कंपनी कमांडर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 जून 2026 से ऑनलाइन BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in के जरिए आवेदन कर सकेंगे. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी.

यदि आप इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना बेहद जरूरी है, ताकि योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक जानकारी सही तरीके से समझी जा सके.

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भर्ती का संक्षिप्त विवरण

इस भर्ती अभियान के तहत बिहार होम गार्ड सेवा में कुल 65 कंपनी कमांडर पदों को भरा जाएगा. यह भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन अवसर है, जो सुरक्षा सेवाओं में करियर बनाना चाहते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं.

आवेदन करने की योग्यता

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा उम्मीदवारों को आयु सीमा एवं अन्य पात्रता संबंधी शर्तों को भी पूरा करना होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में उपलब्ध है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

Bihar Home Guard Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
Bihar Home Guard Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है. चयन निम्नलिखित चरणों के आधार पर किया जाएगा.

प्रारंभिक लिखित परीक्षा
मुख्य लिखित परीक्षा
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)
अंतिम मेरिट सूची

जो उम्मीदवार सभी चरण सफलतापूर्वक पास करेंगे, उनका चयन अंतिम मेरिट के आधार पर किया जाएगा.

नोटिफिकेशन डाउनलोड करना क्यों जरूरी है?

आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें. इसमें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, परीक्षा पैटर्न, रिक्तियों का विवरण, महत्वपूर्ण तिथियां और आवश्यक दस्तावेजों से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार से दी गई है। इससे आवेदन के दौरान होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है.

बिहार होम गार्ड भर्ती 2026 स्नातक युवाओं के लिए सरकारी सेवा में करियर बनाने का शानदार अवसर है. यदि आप पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, तो समय रहते आवेदन करें और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें. आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना न भूलें, ताकि पूरी प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके.

Tags: Bihar Home GuardBihar Home Guard Recruitmentsarkari naukri
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