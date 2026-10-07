Bihar Government School Teacher Recruitment: जानें सैलरी, योग्यता, नियुक्ति और अन्य जरूरी बातें

Bihar Government School Teacher Recruitment: बिहार लोक सेवा आयोग (Bihar Public Service Commission) की ओर से राज्य के सरकारी विद्यालयों में टीचर्स के लिए 32,388 पदों पर भर्ती निकाली गई है. यह भर्ती प्राथमिक विद्यालय (Primary Teacher) मिडिल स्कूल शिक्षक (Middle School Teacher), माध्यमिक शिक्षक (Secondary Teacher) और हाई स्कूल शिक्षक (High School Teacher) के पदों के लिए है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2026 से जारी है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2026 तक है. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि आवेदन कैसे करें,आयु सीमा क्या है,वेतन क्या है,दस्तावेज क्या-क्या लगेगा,चयन की प्रक्रिया कैसी होगी,क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए?
भर्ती से जुड़ी अहम बातें
|आयोग का नाम (Name of the Commission)
|बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)
|भर्ती का नाम (Name of Recruitment)
|Teacher Recruitment Examination 4.0
|विभाग का नाम (Department Name)
|Education Department Government Of Bihar
|विज्ञापन संख्या (Advertisement No)
|15/2026
|प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher)
|3,847
|मिडिल स्कूल शिक्षक (Middle School Teacher)
|8,563
|माध्यमिक शिक्षक (Secondary Teacher)
|3,877
|हाई स्कूल शिक्षक (High School Teacher)
|16,101
|कुल पदों की संख्या (Total number of posts)
|32,388
|आवेदन शुरू होने की तिथि (Application start date)
|25 सितंबर 2026
|आवेदन करने की अंतिम तिथि (Last date to apply)
|26 अक्टूबर 2026
|Apply Mode (Application Mode)
|Online (ऑनलाइन)
जानें अहम तिथियां
|संशोधित अधिसूचना की तारीख (Revised Notification Date)
|22 सितंबर 2026
|विज्ञापन तिथि (Advertisement No)
|15/2026
|आवेदन शुरू होने की तिथि (Application start date)
|25 सितंबर 2026
|आवेदन करने की अंतिम तिथि (Last date to apply)
|26 अक्टूबर 2026
|फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख़ (Fee Payment Last Date)
|25 अक्टूबर 2026
|परीक्षा की तिथि (Exam Date)
|अभी घोषित नहीं हुआ है
|Admit Card Date
|अभी घोषित नहीं हुआ है
|Result Date
|अभी घोषित नहीं हुआ है
यह भी जान लें
|स्कुल स्तर
|कक्षाओं
|अतिरिक्त रिक्तियां
|शामिल विषय
|बीपीएससी टीआरई के कुल 4.0 पद रिक्त हैं।
|माध्यमिक विद्यालय शिक्षक
|9–10
|493
|बंगाली, ललित कला, नृत्य, मैथिली, विशेष विद्यालय शिक्षिका, अरबी, फारसी, संगीत
|493
|उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक
|11–12
|439
|बंगाली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, अरबी, फ़ारसी
|439
|कुल अतिरिक्त रिक्तियां
|—
|932
|—
|932
|कुल संशोधित TRE 4.0 रिक्ति
|1–12
|—
|—
|33,320
बिहार में प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की संख्या
|विषय
|अनारक्षित (यूआर)
|ईडब्ल्यूएस
|ईसा पूर्व
|ईबीसी
|अनुसूचित जाति
|अनुसूचित जनजाति
|बीसीएल
|कुल रिक्तियां
|महिलाओं के लिए आरक्षित (50%)
|सामान्य (सामन्य)
|1,224
|239
|303
|323
|819
|43
|114
|3,065
|1,310
|उर्दू
|108
|22
|89
|45
|397
|22
|48
|757
|180
|बांग्ला
|03
|00
|03
|07
|09
|00
|03
|25
|01
|कुल
|1,335
|261
|395
|401
|1,225
|65
|165
|3,847
|1,491
|विषय
|अनारक्षित (यूआर)
|ईडब्ल्यूएस
|ईसा पूर्व
|ईबीसी
|अनुसूचित जाति
|अनुसूचित जनजाति
|बीसीएल
|कुल रिक्तियां
|महिलाओं के लिए आरक्षित (50%)
|गणित और विज्ञान
|752
|140
|383
|260
|478
|54
|121
|2,188
|793
|सामाजिक विज्ञान
|530
|76
|173
|110
|199
|22
|80
|1,190
|470
|हिंदी
|274
|71
|257
|143
|277
|22
|52
|1,096
|298
|अंग्रेज़ी
|513
|122
|382
|228
|584
|33
|67
|1,929
|574
|संस्कृत
|200
|48
|351
|144
|383
|23
|76
|1,225
|192
|उर्दू
|243
|47
|143
|97
|353
|21
|31
|935
|242
|कुल
|2,512
|504
|1,689
|982
|2,274
|175
|427
|8,563
|2,569
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