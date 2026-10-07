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Bihar Government School Teacher Recruitment: जानें सैलरी, योग्यता, नियुक्ति और अन्य जरूरी बातें

Bihar Government School Teacher Recruitment: बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4.0) में 932 और पद जोड़ने के बाद कुल रिक्तियों की संख्या बढ़कर 33,320 हो गई है.

By: JP Yadav | Published: October 7, 2026 8:04:39 PM IST

Bihar Government School Teacher Recruitment: जानें सैलरी, योग्यता, नियुक्ति और अन्य जरूरी बातें
Bihar Government School Teacher Recruitment: जानें सैलरी, योग्यता, नियुक्ति और अन्य जरूरी बातें


Bihar Government School Teacher Recruitment: बिहार लोक सेवा आयोग (Bihar Public Service Commission) की ओर से राज्य के सरकारी विद्यालयों में टीचर्स के लिए 32,388 पदों पर भर्ती निकाली गई है. यह भर्ती प्राथमिक विद्यालय (Primary Teacher) मिडिल स्कूल शिक्षक (Middle School Teacher), माध्यमिक शिक्षक (Secondary Teacher) और हाई स्कूल शिक्षक (High School Teacher) के पदों के लिए है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2026 से जारी है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2026 तक है. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि आवेदन कैसे करें,आयु सीमा क्या है,वेतन क्या है,दस्तावेज क्या-क्या लगेगा,चयन की प्रक्रिया कैसी होगी,क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए?

भर्ती से जुड़ी अहम बातें

आयोग का नाम (Name of the Commission) बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)
भर्ती का नाम (Name of Recruitment) Teacher Recruitment Examination 4.0
विभाग का नाम (Department Name) Education Department Government Of Bihar
विज्ञापन संख्या (Advertisement No) 15/2026
प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher) 3,847
मिडिल स्कूल शिक्षक (Middle School Teacher) 8,563
माध्यमिक शिक्षक (Secondary Teacher) 3,877
हाई स्कूल शिक्षक (High School Teacher) 16,101
 कुल पदों की संख्या (Total number of posts) 32,388
आवेदन शुरू होने की तिथि (Application start date) 25 सितंबर 2026 
आवेदन करने की अंतिम तिथि  (Last date to apply) 26 अक्टूबर 2026 
Apply Mode (Application Mode) Online (ऑनलाइन)

Bihar Government School Teacher Recruitment: जानें सैलरी, योग्यता, नियुक्ति और अन्य जरूरी बातें

जानें अहम तिथियां

संशोधित अधिसूचना की तारीख (Revised Notification Date)   22 सितंबर 2026
विज्ञापन तिथि (Advertisement No)  15/2026
आवेदन शुरू होने की तिथि  (Application start date) 25 सितंबर 2026 
आवेदन करने की अंतिम तिथि  (Last date to apply) 26 अक्टूबर 2026 
फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख़ (Fee Payment Last Date) 25 अक्टूबर 2026 
परीक्षा की तिथि (Exam Date)  अभी घोषित नहीं हुआ है 
Admit Card Date  अभी घोषित नहीं हुआ है 
Result Date  अभी घोषित नहीं हुआ है 

यह भी जान लें 

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स्कुल स्तर कक्षाओं अतिरिक्त रिक्तियां शामिल विषय बीपीएससी टीआरई के कुल 4.0 पद रिक्त हैं।
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक 9–10 493 बंगाली, ललित कला, नृत्य, मैथिली, विशेष विद्यालय शिक्षिका, अरबी, फारसी, संगीत 493
उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक 11–12 439 बंगाली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, अरबी, फ़ारसी 439
कुल अतिरिक्त रिक्तियां 932 932
कुल संशोधित TRE 4.0 रिक्ति 1–12 33,320

बिहार में प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की संख्या

विषय अनारक्षित (यूआर) ईडब्ल्यूएस ईसा पूर्व ईबीसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बीसीएल कुल रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित (50%)
सामान्य (सामन्य) 1,224 239 303 323 819 43 114 3,065 1,310
उर्दू 108 22 89 45 397 22 48 757 180
बांग्ला 03 00 03 07 09 00 03 25 01
कुल 1,335 261 395 401 1,225 65 165 3,847 1,491
विषय अनारक्षित (यूआर) ईडब्ल्यूएस ईसा पूर्व ईबीसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बीसीएल कुल रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित (50%)
गणित और विज्ञान 752 140 383 260 478 54 121 2,188 793
सामाजिक विज्ञान 530 76 173 110 199 22 80 1,190 470
हिंदी 274 71 257 143 277 22 52 1,096 298
अंग्रेज़ी 513 122 382 228 584 33 67 1,929 574
संस्कृत 200 48 351 144 383 23 76 1,225 192
उर्दू 243 47 143 97 353 21 31 935 242
कुल 2,512 504 1,689 982 2,274 175 427 8,563 2,569

यह भी पढ़ें:  Railway Vacancy 2026: रेलवे में निकली 2008 पदों पर भर्ती, बिना एग्जाम-इंटरव्यू मिलेगी सरकारी नौकरी

Tags: Bihar Government job
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