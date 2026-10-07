Bihar Government School Teacher Recruitment: जानें सैलरी, योग्यता, नियुक्ति और अन्य जरूरी बातें

Bihar Government School Teacher Recruitment: बिहार लोक सेवा आयोग (Bihar Public Service Commission) की ओर से राज्य के सरकारी विद्यालयों में टीचर्स के लिए 32,388 पदों पर भर्ती निकाली गई है. यह भर्ती प्राथमिक विद्यालय (Primary Teacher) मिडिल स्कूल शिक्षक (Middle School Teacher), माध्यमिक शिक्षक (Secondary Teacher) और हाई स्कूल शिक्षक (High School Teacher) के पदों के लिए है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2026 से जारी है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2026 तक है. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि आवेदन कैसे करें,आयु सीमा क्या है,वेतन क्या है,दस्तावेज क्या-क्या लगेगा,चयन की प्रक्रिया कैसी होगी,क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए?

भर्ती से जुड़ी अहम बातें

आयोग का नाम (Name of the Commission) बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) भर्ती का नाम (Name of Recruitment) Teacher Recruitment Examination 4.0 विभाग का नाम (Department Name) Education Department Government Of Bihar विज्ञापन संख्या (Advertisement No) 15/2026 प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher) 3,847 मिडिल स्कूल शिक्षक (Middle School Teacher) 8,563 माध्यमिक शिक्षक (Secondary Teacher) 3,877 हाई स्कूल शिक्षक (High School Teacher) 16,101 कुल पदों की संख्या (Total number of posts) 32,388 आवेदन शुरू होने की तिथि (Application start date) 25 सितंबर 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि (Last date to apply) 26 अक्टूबर 2026 Apply Mode (Application Mode) Online (ऑनलाइन)

जानें अहम तिथियां

संशोधित अधिसूचना की तारीख (Revised Notification Date) 22 सितंबर 2026 विज्ञापन तिथि (Advertisement No) 15/2026 आवेदन शुरू होने की तिथि (Application start date) 25 सितंबर 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि (Last date to apply) 26 अक्टूबर 2026 फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख़ (Fee Payment Last Date) 25 अक्टूबर 2026 परीक्षा की तिथि (Exam Date) अभी घोषित नहीं हुआ है Admit Card Date अभी घोषित नहीं हुआ है Result Date अभी घोषित नहीं हुआ है

यह भी जान लें

स्कुल स्तर कक्षाओं अतिरिक्त रिक्तियां शामिल विषय बीपीएससी टीआरई के कुल 4.0 पद रिक्त हैं। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक 9–10 493 बंगाली, ललित कला, नृत्य, मैथिली, विशेष विद्यालय शिक्षिका, अरबी, फारसी, संगीत 493 उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक 11–12 439 बंगाली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, अरबी, फ़ारसी 439 कुल अतिरिक्त रिक्तियां — 932 — 932 कुल संशोधित TRE 4.0 रिक्ति 1–12 — — 33,320

बिहार में प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की संख्या

विषय अनारक्षित (यूआर) ईडब्ल्यूएस ईसा पूर्व ईबीसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बीसीएल कुल रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित (50%) सामान्य (सामन्य) 1,224 239 303 323 819 43 114 3,065 1,310 उर्दू 108 22 89 45 397 22 48 757 180 बांग्ला 03 00 03 07 09 00 03 25 01 कुल 1,335 261 395 401 1,225 65 165 3,847 1,491

विषय अनारक्षित (यूआर) ईडब्ल्यूएस ईसा पूर्व ईबीसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बीसीएल कुल रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित (50%) गणित और विज्ञान 752 140 383 260 478 54 121 2,188 793 सामाजिक विज्ञान 530 76 173 110 199 22 80 1,190 470 हिंदी 274 71 257 143 277 22 52 1,096 298 अंग्रेज़ी 513 122 382 228 584 33 67 1,929 574 संस्कृत 200 48 351 144 383 23 76 1,225 192 उर्दू 243 47 143 97 353 21 31 935 242 कुल 2,512 504 1,689 982 2,274 175 427 8,563 2,569

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