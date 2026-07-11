Bihar Fake Teachers Dismissed: बिहार में इन शिक्षकों पर गिरी गाज, 3035 हुए बर्खास्त, अब सैलरी होगी वसूली

Bihar Fake Teachers Dismissed: बिहार शिक्षा विभाग (Education Department) ने सरकारी स्कूलों में फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर नौकरी (Sarkari Naukri) पाने वाले 3,035 शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है. विभाग ने संकेत दिए हैं कि इन शिक्षकों को वर्षों से दिए गए वेतन की वसूली भी की जा सकती है. यह कदम राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है.

यह मामला लंबे समय से चल रही जांच के बाद सामने आया है, जिसमें 2006 से 2015 के बीच स्थानीय निकायों के माध्यम से हुई शिक्षक नियुक्तियों में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ.

जांच में सामने आईं बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां

पूरे मामले की जांच पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (VIB) ने की. जांच के दौरान कई ऐसे मामलों का खुलासा हुआ, जिनमें अभ्यर्थियों ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे सरकारी शिक्षक की नौकरी हासिल की थी. जांच एजेंसियों के अनुसार, कई शिक्षकों ने नकली जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, आयु प्रमाणपत्र, दिव्यांगता प्रमाणपत्र और शैक्षणिक डिग्रियां जमा की थीं. इसके अलावा कुछ मामलों में CTET और TET के फर्जी प्रमाणपत्रों का भी इस्तेमाल किया गया. कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से जारी डिग्रियां भी जांच में संदिग्ध या फर्जी पाई गईं.

सरकार ने सख्त कार्रवाई के दिए संकेत

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि 3,035 शिक्षकों की बर्खास्तगी केवल शुरुआत है. उनके अनुसार, जांच अभी भी जारी है और जिन मामलों की जांच लंबित है, उनमें भी दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में ऐसी किसी भी अनियमितता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

वेतन वसूली पर भी विचार

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार अब उन शिक्षकों से वर्षों के दौरान प्राप्त वेतन की वसूली करने की संभावना पर भी विचार कर रही है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा. यदि फैसला होता है, तो संबंधित शिक्षकों से वेतन के साथ ब्याज की भी वसूली की जा सकती है.

भविष्य की भर्तियों में होगा अनिवार्य सत्यापन

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे होने वाली सभी शिक्षक नियुक्तियों में अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों का नियुक्ति से पहले अनिवार्य सत्यापन किया जाएगा. इसका उद्देश्य फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर सरकारी नौकरी पाने की संभावनाओं को पूरी तरह समाप्त करना है. सरकार का मानना है कि मजबूत सत्यापन प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और योग्य उम्मीदवारों को ही नियुक्ति मिलेगी.

भ्रष्टाचार पर सरकार का सख्त संदेश

शिक्षा मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि यह जांच मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू की गई थी और सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की जाएगी. यदि आगे भी किसी नियुक्ति में गड़बड़ी सामने आती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

बिहार में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर हुई नियुक्तियों पर यह कार्रवाई न केवल शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि सरकारी नौकरियों में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई तय है. आने वाले समय में भर्ती प्रक्रियाओं में कड़े सत्यापन और निगरानी से ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाने की उम्मीद की जा रही है.

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