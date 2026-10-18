BHEL Vacancy: भेल में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, 10वीं, ITI पास करें आवेदन, शानदार मिलेगी सैलरी

BHEL Recruitment 2026: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने आर्टिसन भर्ती 2026 के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कंपनी की विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आर्टिसन ग्रेड IV के कुल 660 पद भरे जाएंगे. ITI पास युवाओं के लिए प्रतिष्ठित सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में नौकरी पाने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है. इन पदों के लिए जो कोई भी आवेदन कर रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bhel.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन से पहले अपनी योग्यता, आयु सीमा और संबंधित ट्रेड की शर्तें ध्यानपूर्वक जांच लें.

BHEL Artisan Vacancy 2026: ट्रेड-वाइज रिक्तियां

फिटर- 278 पद

वेल्डर- 104 पद

मशीनिस्ट- 101 पद

इलेक्ट्रीशियन- 90

टर्नर- 52 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक- 23 पद

फाउंड्रीमैन- 12 पद

कुल पदों की संख्या- 660

फिटर ट्रेड में सबसे अधिक 278 पद हैं. उम्मीदवार अपनी संबंधित तकनीकी योग्यता के अनुसार ट्रेड का चयन कर सकते हैं.

BHEL Artisan Eligibility 2026: शैक्षणिक योग्यता

आर्टिसन ग्रेड IV पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक बताया गया है. इसके साथ संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NTC/ITI) और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) होना चाहिए. अंक संबंधी शर्तों के अनुसार, सामान्य, EWS और OBC-NCL वर्ग के उम्मीदवारों के NTC/ITI तथा NAC में कम से कम 60% अंक होने चाहिए. SC/ST उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 55% बताए गए हैं.

BHEL Recruitment 2026: आयु सीमा

आयु की गणना 1 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जाएगी.

सामान्य/EWS: अधिकतम 27 वर्ष

OBC-NCL: अधिकतम 30 वर्ष

SC/ST: अधिकतम 32 वर्ष

आरक्षित श्रेणियों और अन्य योग्य उम्मीदवारों को नियमानुसार अतिरिक्त छूट मिल सकती है. अंतिम शर्तों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

BHEL Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

BHEL Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

BHEL Artisan Apply Online 2026: आवेदन कैसे करें?

BHEL की आधिकारिक वेबसाइट https://careers.bhel.in पर जाएं.

Artisan Recruitment 2026 का लिंक खोलें.

रजिस्ट्रेशन करके आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भरें.

शैक्षणिक योग्यता और ट्रेड संबंधी विवरण दर्ज करें.

मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें.

आवेदन शुल्क, यदि लागू हो, जमा करें.

फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

BHEL Artisan 2026 के लिए ऐसे होगा सेलेक्शन

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) दिसंबर 2026 में आयोजित होने की संभावना है. परीक्षा की सटीक तारीख, पाठ्यक्रम, चयन के अन्य चरण और परीक्षा केंद्रों की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना से जांचें. आवेदन करने से पहले BHEL की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत नोटिफिकेशन PDF जरूर पढ़ें. इससे योग्यता, ट्रेड-वाइज रिक्तियों और आवेदन संबंधी नियमों को समझने में मदद मिलेगी.