BEL Jobs 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में ट्रेनी इंजीनियर की भर्ती शुरू! जानें कैसे करें आवेदन

BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर भर्ती कर रहा है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार निर्धारित योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 21, 2025 10:55:34 PM IST

BEL Trainee Engineer Vacancy 2025: रक्षा मंत्रालय के अधीन नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनी इंजीनियर के पद पर भर्ती की घोषणा की है. आवेदन 21 अक्टूबर 2025 से 5 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in के माध्यम से किए जा सकते है. इस भर्ती के माध्यम से कुल 47 पद भरे जाएंगे. चयन प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवार के लिए एक लिखित परीक्षा शामिल है.

शैक्षणिक योग्यताएं

सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए इस भर्ती के पात्रता मानदंड में बीई/बी.टेक/बीएससी इंजीनियरिंग (4 वर्षीय पाठ्यक्रम) या एमई/एम.टेक शामिल है. इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, दूरसंचार, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना विज्ञान, और एमसीए (कंप्यूटर अनुप्रयोगों में मास्टर).

आयु सीमा 

इस भर्ती में उम्मीदवार की आयु सीमा श्रेणीवार निर्धारित की गई है. सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है. जबकि ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) उम्मीदवार को 3 वर्ष की छूट दी गई है. जिससे उनकी ऊपरी आयु सीमा 31 वर्ष हो जाती है. एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवार के लिए आयु सीमा 33 वर्ष है. और विकलांग उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष है.

आवेदन शुल्क कितना होगा?

इस भर्ती के लिए अनुसूचित जाति (एससी) अनुसूचित जनजाति (एसटी) और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए शुल्क 150 + 18% जीएसटी है. जबकि एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार को छूट दी गई है.

आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाएं.
  • होमपेज पर “करियर” या “भर्ती” टैब पर क्लिक करें.
  • अधिसूचना में दिए गए “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें.
  • अपनी व्यक्तिगत जानकारी शैक्षिक योग्यता और अनुभव संबंधी विवरण सही-सही भरें.
  • आवश्यक दस्तावेज़ निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें.
  • सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना होगा.
  • आवेदन जमा करें और उसका प्रिंटआउट लें.

