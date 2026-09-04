BOB Vacancy: बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली बंपर वैकेंसी, ग्रेजुएट के लिए शानदार मौका, अच्छी मिलेगी मंथली सैलरी

Bank of Baroda Recruitment 2026: बैंक में नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ा भर्ती अभियान शुरू किया है. बैंक ने वेल्थ एग्जीक्यूटिव और क्रेडिट एनालिस्ट-C & IC के कुल 1100 पदों पर आवेदन मांगे हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया 4 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 24 सितंबर 2026 है. उम्मीदवारों को सलाह है कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा कर लें.

Bank of Baroda Vacancy 2026: पदों का विवरण

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1100 रिक्तियां भरी जाएंगी.

वेल्थ एग्जीक्यूटिव: 1000 पद

क्रेडिट एनालिस्ट-C & IC: 100 पद

कुल: 1100 पद

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. हालांकि, पद से संबंधित अन्य योग्यता शर्तें और अनुभव की आवश्यकताएं आधिकारिक भर्ती अधिसूचना के अनुसार लागू होंगी. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन में अपनी पात्रता जरूर जांचनी चाहिए.

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

Bank of Baroda Recruitment 2026 में चयन प्रक्रिया केवल एक चरण तक सीमित नहीं होगी. सबसे पहले प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग की जा सकती है. इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और अन्य उपयुक्त मूल्यांकन आयोजित किए जा सकते हैं.

आगे की प्रक्रिया में ग्रुप डिस्कशन और/या पर्सनल इंटरव्यू शामिल हो सकता है. उम्मीदवार की कम्युनिकेशन स्किल, व्यक्तित्व, समस्या सुलझाने की क्षमता, स्पष्ट सोच, कार्य क्षमता और पद के लिए उपयुक्तता जैसे पहलुओं का भी मूल्यांकन किया जा सकता है.

120 सवालों का होगा ऑनलाइन टेस्ट

ऑनलाइन परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे और कुल 120 अंक निर्धारित हैं. परीक्षा के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा. प्रश्नपत्र को चार प्रमुख हिस्सों इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एवं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल/इकोनॉमिक एवं बैंकिंग अवेयरनेस और पद से संबंधित प्रोफेशनल नॉलेज में बांटा जाएगा. गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. बिना उत्तर दिए छोड़े गए प्रश्न पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा.

आवेदन शुल्क कितना है?

जनरल, EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं SC, ST, PwBD, ESM और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 175 रुपये रखा गया है. यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल होगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेश

Bank of Baroda Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

Bank of Baroda Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

Bank of Baroda Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जाएं और Careers सेक्शन खोलें. इसके बाद संबंधित SO Recruitment लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें. पंजीकरण पूरा होने के बाद आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें.

अंत में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख लें. भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी और जरूरी अपडेट के लिए उम्मीदवारों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन देखना चाहिए.