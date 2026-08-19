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Bank of Baroda Bharti: बैंक ऑफ बड़ौदा में अफसर बनने का मौका, ग्रेजुएट करें आवेदन, 85000 से अधिक है सैलरी

Govt Job Bank of Baroda Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: August 19, 2026 7:37:48 AM IST

Bank of Baroda Recruitment 2026 Govt Job: सरकारी बैंक में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है.
Bank of Baroda Recruitment 2026 Govt Job: सरकारी बैंक में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है.


Bank of Baroda Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी बैंक की नौकरी (Bank Job) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. Bank of Baroda Recruitment 2026 के तहत Local Bank Officer के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली गई है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 2482 पद भरे जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 7 सितंबर 2026 तक फॉर्म जमा कर सकते हैं.

Local Bank Officer पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है. डिग्री भारत सरकार, सरकारी नियामक संस्था या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार के पास किसी Scheduled Commercial Bank में ऑफिसर के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

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क्या है आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिल सकती है.

आवेदन शुल्क कितना है?

General/EWS/OBC उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क: 850 रुपये + पेमेंट गेटवे चार्ज
SC/ST/PwBD/ESM/DESM और महिला उम्मीदवार के लिए शुल्क: 175 रुपये + पेमेंट गेटवे चार्ज

आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले भर्ती से जुड़ी आधिकारिक शर्तों और निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

उम्मीदवारों का चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगा. प्रक्रिया में ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और/या पर्सनल इंटरव्यू शामिल हो सकते हैं. बैंक आवश्यकता के अनुसार आगे की चयन प्रक्रिया के लिए अन्य टेस्ट भी आयोजित कर सकता है.

ऑनलाइन परीक्षा में कुल 120 प्रश्नों के लिए 120 अंक होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी. परीक्षा मेंअंग्रेज़ी भाषा, बैंकिंग की जानकारी, सामान्य/आर्थिक जागरूकता, तर्क क्षमता और मात्रात्मक योग्यता जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे. इंटरव्यू या साइकोमेट्रिक टेस्ट में उम्मीदवार के पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्रिएटिविटी, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

Bank of Baroda Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
Bank of Baroda Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

गलत जवाब पर लगेगी नेगेटिव मार्किंग

परीक्षा में गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के निर्धारित अंकों का एक-चौथाई काटा जाएगा. वहीं, प्रश्न खाली छोड़ने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रश्न हल करते समय accuracy पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

Tags: Bank of BarodaBank of Baroda Recruitmentgovt jobhome-hero-pos-2sarkari naukri
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