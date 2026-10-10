Sarkari Bharti: आयुष सोसाइटी में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, 10वीं, ग्रेजुएट करें आवेदन, शानदार है सैलरी

AYUSH Society Bhiwani Recruitment 2026: हरियाणा में सरकारी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. AYUSH Society Bhiwani Recruitment 2026 के तहत डिस्ट्रिक्ट AYUSH सोसाइटी, भिवानी ने नेशनल AYUSH मिशन (NAM) के अंतर्गत 25 कॉन्ट्रैक्ट आधारित पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती में मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, फार्मासिस्ट, अटेंडेंट और योग इंस्ट्रक्टर सहित विभिन्न पद शामिल हैं. जो कोई भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bhiwani.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं.

9 अक्टूबर 2026 को जारी विज्ञापन संख्या NAM/Bhiwani/2026/162 के अनुसार, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 अक्टूबर 2026 को शाम 4 बजे तक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पद के अनुसार योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए.

किन पदों पर होगी भर्ती?

आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट- 1 पद

मेडिकल ऑफिसर- 1 पद

फार्मासिस्ट/डिस्पेंसर- 1 पद

मसाजर (Masseur)- 1 पद

अटेंडेंट- 1 पद

पार्ट-टाइम योग इंस्ट्रक्टर- 20 पद

कुल पद- 25

सबसे अधिक 20 पद पार्ट-टाइम योग इंस्ट्रक्टर के लिए रखे गए हैं. इसलिए योग में डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती एक अच्छा अवसर हो सकती है.

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

AYUSH Society Bhiwani भर्ती में आवेदन के लिए योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है.

आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट: आयुर्वेद में मास्टर डिग्री और मेडिकल ऑफिसर पद के लिए निर्धारित योग्यता.

मेडिकल ऑफिसर: आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में पांच वर्षीय नियमित डिग्री.

फार्मासिस्ट/डिस्पेंसर: संबंधित विज्ञापन में निर्धारित उप-वैद्य योग्यता, मैट्रिक या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता तथा हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान.

मसाजर: सेकेंडरी स्तर की शिक्षा और आयुर्वेदिक मसाज या थेरेपी में प्रमाणपत्र.

अटेंडेंट: मैट्रिक पास.

पार्ट-टाइम योग इंस्ट्रक्टर: 12वीं पास और योग में एक वर्षीय डिप्लोमा.

योग्यता से संबंधित अंतिम निर्णय के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई शर्तें देखें.

आयु सीमा और चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी. निर्धारित आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिल सकती है.

चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता और संबंधित कार्य अनुभव का मूल्यांकन किया जाएगा. उपलब्ध विवरण के अनुसार, मूल्यांकन के लिए कुल 50 अंक निर्धारित हैं. इनमें आवश्यक योग्यता के 30 अंक, संबंधित योग्यता के बाद के अनुभव के 10 अंक और स्थानीय क्षेत्र के वेटेज के 10 अंक शामिल हैं. इसके बाद आवश्यकता के अनुसार दस्तावेज सत्यापन या इंटरव्यू हो सकता है.

आवेदन शुल्क: सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क शून्य है.

AYUSH Society Bhiwani Recruitment 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट bhiwani.gov.in पर जाएं और भर्ती नोटिफिकेशन तथा आवेदन फॉर्म देखें.

आवेदन फॉर्म में अपना नाम, संपर्क विवरण, ईमेल और डाक पता सही-सही भरें.

दो पासपोर्ट साइज फोटो तथा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और निवास प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें.

अनुभव का दावा करने वाले उम्मीदवार आवश्यक वेतन संबंधी बैंक स्टेटमेंट भी संलग्न करें, यदि नोटिफिकेशन में मांगे गए हों.

पूरा आवेदन रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें या निर्धारित पते पर स्वयं जमा करें.

आवेदन का पता: ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर, कैंपस सिविल हॉस्पिटल, आयुष विंग, भिवानी, हरियाणा.

ध्यान रखें कि आवेदन 27 अक्टूबर 2026 को शाम 4 बजे तक कार्यालय पहुंच जाना चाहिए. अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म जमा करें और सभी दस्तावेजों की जांच कर लें.