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Army Success Story: दादा से मिली प्रेरणा, पिता से सीखा अनुशासन, अब सेना में लेफ्टिनेंट बनकर शुरू की नई पारी

Army Success Story: हरियाणा की सिमरनजीत कौर चहल ने दादा-पिता की सैन्य विरासत को आगे बढ़ाते हुए CDS के जरिए भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया.

By: Munna Verma | Published: September 9, 2026 4:45:11 PM IST

Army Success Story: तीन पीढ़ियों की सैन्य विरासत को आगे बढ़ाकर बनीं लेफ्टिनेंट
Army Success Story: तीन पीढ़ियों की सैन्य विरासत को आगे बढ़ाकर बनीं लेफ्टिनेंट


Army Success Story: हरियाणा के अंबाला जिले के सिरसगढ़ गांव की सिमरनजीत कौर चहल ने अपने परिवार की सैन्य परंपरा को एक नई ऊंचाई दी है. दादा के बाद पिता और फिर भाई के सेना से जुड़ने के बाद अब सिमरनजीत भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गई हैं. उनकी कामयाबी ने न सिर्फ परिवार, बल्कि पूरे गांव को गर्व का मौका दिया है. 7 सितंबर 2026 को लेफ्टिनेंट सिमरनजीत कौर चहल (Simranjeet Kaur Chahal) जब पहली बार वर्दी में अपने पैतृक गांव सिरसगढ़ पहुंचीं, तो माहौल किसी बड़े उत्सव जैसा हो गया. 

गांव के लोग सिरसगढ़ स्कूल के पास एकत्र हुए और ढोल-नगाड़ों, फूलों व मालाओं के साथ नई आर्मी ऑफिसर का स्वागत किया. ग्रामीण उन्हें सम्मान के साथ उनके घर तक लेकर गए. पिता कैप्टन अरविंदर सिंह ने बेटी की इस उपलब्धि को परिवार के लिए बेहद भावुक क्षण बताया. उन्होंने कहा कि बेटी का आर्मी ऑफिसर बनकर घर लौटना उनके लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था.

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तीन पीढ़ियों से सेना से जुड़ा है परिवार

सिमरनजीत की सफलता के पीछे परिवार की मजबूत सैन्य पृष्ठभूमि भी रही है. उनके दादा गनर गुरदयाल सिंह ने 13 फील्ड रेजिमेंट में सेवा दी थी. उनके पिता कैप्टन अरविंदर सिंह 193 मीडियम रेजिमेंट में सेवा करने के बाद रिटायर हुए. परिवार की यह परंपरा सिमरनजीत के छोटे भाई अंशदीप सिंह भी आगे बढ़ा रहे हैं, जो वर्तमान में सिख रेजिमेंट में सेवा कर रहे हैं. इस तरह चहल परिवार की तीन पीढ़ियों का भारतीय सेना से रिश्ता कायम है.

BCA और MCA के बाद CDS के जरिए सेना में एंट्री

सिमरनजीत ने बरारा के एंजेल पब्लिक स्कूल से पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने अंबाला कैंट के एसडी कॉलेज से BCA किया और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से MCA की डिग्री हासिल की. हालांकि, सेना में जाने का सपना उनके मन में बचपन से था. दादा और पिता को वर्दी में देखकर उन्हें देशसेवा के इस रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली. कॉलेज के दौरान NCC से जुड़ने के बाद उनका आत्मविश्वास और मजबूत हुआ. पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने CDS परीक्षा पास की. इसके बाद सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर उन्हें भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन मिला.

युवाओं को दिया मेहनत और आत्मविश्वास का संदेश

सेना में चयन के बाद गांव लौटना सिमरनजीत के लिए यादगार रहा. स्वागत समारोह के बाद उन्होंने दोसारका स्थित बाबा जोरावर सिंह-बाबा फतेह सिंह गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका. बाबा जसवीर सिंह खालसा ने उन्हें सिरोपा भेंट कर सैन्य करियर के लिए आशीर्वाद दिया. सिमरनजीत अपनी सफलता का श्रेय अनुशासन, दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास को देती हैं. युवाओं के लिए उनका संदेश है कि बड़ा लक्ष्य तय करें, लगातार मेहनत करें और मुश्किल परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास न खोएं.

सिरसगढ़ की इस बेटी की कहानी खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की उन युवतियों के लिए प्रेरणा है, जो उच्च शिक्षा के साथ भारतीय सेना में करियर बनाने का सपना देखती हैं. चहल परिवार के लिए यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि देशसेवा की उस विरासत का विस्तार है जिसे तीन पीढ़ियों ने अपने कर्म से आगे बढ़ाया है.

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