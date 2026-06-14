Army Success Story: NDA में रही टॉपर, दादा-पिता भी रहे सेना में सूबेदार, बेटी ने कायम रखी फैमिली ट्रेडिशन

Indian Army Success Story: हरियाणा की 23 वर्षीय शनान ढाका (Shanan Dhaka) ने भारतीय सेना में कमीशन पाकर अपने परिवार की सैन्य परंपरा को एक नया मुकाम दे दिया है. देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) की पासिंग आउट परेड में उन्होंने आर्मी ऑफिसर के रूप में कमीशन हासिल किया, जिससे उनके परिवार की तीन पीढ़ियों की सेवा परंपरा और मजबूत हो गई.

शनान ढाका का परिवार लंबे समय से भारतीय सेना से जुड़ा रहा है. उनके दादा सूबेदार के पद से रिटायर हुए, जबकि उनके पिता ने नायब सूबेदार के रूप में देश की सेवा की. उनकी बहन भी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हैं. ऐसे माहौल में पली-बढ़ी शनान के लिए सेना केवल एक करियर नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बन गई.

NDA में महिलाओं के पहले बैच की टॉपर

शनान ढाका उस ऐतिहासिक बैच का हिस्सा थीं, जिसमें 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महिलाओं को पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में प्रवेश मिला. उन्होंने न केवल इस परीक्षा में सफलता हासिल की, बल्कि महिला कैडेट्स में टॉप रैंक और ओवरऑल 10वीं रैंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा साबित की.

UPSC की राह छोड़ चुना डिफेंस का सपना

एक समय पर शनान UPSC की तैयारी करने की सोच रही थीं, लेकिन सैन्य वातावरण में पली-बढ़ी होने के कारण उनका झुकाव हमेशा ही सेना की ओर रहा. वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जब महिलाओं के लिए NDA के दरवाजे खुले, तो उन्होंने इस अवसर को पूरी तरह अपनाया और अपनी पूरी ऊर्जा इसी दिशा में लगा दी.

NDA से IMA तक अनुशासन और समर्पण की यात्रा

शनान ने NDA में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सेना की विशेष ट्रेनिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और अंततः IMA से पास आउट होकर भारतीय सेना की अधिकारी बनीं. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान सभी कैडेट्स के साथ समान व्यवहार किया गया और उन्हें कभी भी अलग नजर से नहीं देखा गया. यह अनुभव उनके लिए गर्व और सीख दोनों रहा.

गर्व और जिम्मेदारी दोनों का एहसास

कमीशनिंग के बाद अपने अनुभव साझा करते हुए शनान ने कहा कि यह पल उनके लिए बेहद भावुक और गर्व से भरा हुआ है. उनके अनुसार, सेना में शामिल होना कभी सिर्फ एक विकल्प नहीं था, बल्कि एक जीवनशैली थी जिसे उन्होंने बचपन से देखा और अपनाया.

महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती कहानी

शनान ढाका की यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि यह भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक भी है. NDA के दरवाजे खुलने के बाद यह पहला बैच है जिसने पूरी ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी कर अधिकारी बनने तक का सफर तय किया है.