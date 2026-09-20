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Army Success Story: बचपन में देखा सपना, सात बार नाकामी के बाद भी नहीं मानी हार, NIT से पढ़कर सेना में बने अफसर

Army Success Story: खलौआ गांव के 22 वर्षीय आदित्य चाहर ने सात बार असफल होने के बाद आठवीं कोशिश में सेना में लेफ्टिनेंट बनने का सपना पूरा किया.

By: Munna Verma | Published: September 20, 2026 11:34:10 AM IST

Army Success Story: 7 बार मिली हार, फिर 8वीं कोशिश में पूरा हुआ सेना में अफसर बनने का सपना
Army Success Story: 7 बार मिली हार, फिर 8वीं कोशिश में पूरा हुआ सेना में अफसर बनने का सपना


Indian Army Success Story: किसी मंजिल तक पहुंचने की राह हमेशा आसान नहीं होती. कई बार लगातार मिलने वाली असफलताएं इंसान के हौसले की परीक्षा लेती हैं. खलौआ गांव निवासी 22 वर्षीय आदित्य चाहर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. बचपन से सेना में अधिकारी बनने का सपना देखने वाले आदित्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सात बार अलग-अलग परीक्षाओं में प्रयास करना पड़ा, लेकिन हर बार सफलता उनसे दूर रही.

उन्होंने हार मानने के बजाय तैयारी जारी रखी और आठवीं कोशिश में सेना में लेफ्टिनेंट बनने का सपना पूरा कर लिया. आदित्य की इस उपलब्धि के बाद उनके गांव में खुशी का माहौल है. ग्रामीणों और शुभचिंतकों ने उनका स्वागत कर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

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NIT जालंधर से BTech, फिर सेना की तैयारी

आदित्य चाहर ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद SG Public School, अकोला से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने NIT जालंधर से BTech की डिग्री हासिल की. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ उनका लक्ष्य सिर्फ करियर बनाना नहीं था. बचपन से मन में बसे सेना में अधिकारी बनने के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लगातार तैयारी की. सेना में अधिकारी बनने के लिए उन्होंने अलग-अलग परीक्षाओं में सात बार कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.

लगातार असफलताओं के बावजूद आदित्य ने अपनी तैयारी और प्रयासों को नहीं रोका. आखिरकार आठवें प्रयास में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिलने की उपलब्धि हासिल हुई.

आठवीं कोशिश बनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता

आदित्य बताते हैं कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के समय ही सेना में जाने का मन बना लिया था. उनके लिए यह केवल नौकरी हासिल करने का लक्ष्य नहीं, बल्कि बचपन से देखा हुआ सपना था. सात बार सफलता नहीं मिलने के बाद भी उन्होंने खुद पर भरोसा बनाए रखा और हर प्रयास से सीखते हुए आगे बढ़ते रहे. आठवीं कोशिश में मिली सफलता ने उनकी वर्षों की मेहनत को एक नई पहचान दी. लेफ्टिनेंट बनने के बाद आदित्य ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लगातार प्रयास के बाद सपना पूरा होने की खुशी अलग है. गांव के लोगों से मिले प्यार और आशीर्वाद ने इस खास मौके को उनके लिए और यादगार बना दिया.

गांव में हुआ जोरदार स्वागत

आदित्य के सेना में लेफ्टिनेंट बनने की खबर गांव पहुंचते ही परिवार और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई. उनके सम्मान में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया. ग्रामीणों और शुभचिंतकों ने आदित्य को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. बेटे की उपलब्धि पर पिता सरवन सिंह और मां सुनीता चाहर सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने खुशी जताई. कार्यक्रम में सरवन सिंह, सोबरन सिंह, नितेंद्र सिंह, सुभाष चाहर, ग्राम प्रधान राजकुमार, अशोक चाहर, दलवीर सिंह चाहर, विक्रम सिंह, जितेंद्र सिंह और रामेश्वर समेत कई लोग मौजूद रहे.

आदित्य की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा देती है जो किसी लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. सात असफल प्रयासों के बाद आठवीं कोशिश में मिली सफलता बताती है कि लंबा संघर्ष भी मंजिल तक पहुंचने की राह का हिस्सा हो सकता है.

Tags: Army Success StoryIndian ArmySuccess story
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