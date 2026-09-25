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Army Vacancy: भारतीय सेना में बिना परीक्षा अफसर बनने का मौका, बस चाहिए ये क्वालिफिकेशन, अच्छी है सैलरी

Sarkari Naukri Indian Army Recruitment 2026: भारतीय सेना में नौकरी (Sarkari Naukri) करने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. जो कोई भी इन पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वे दिए गए बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 25, 2026 8:34:16 AM IST

Army Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सेना में अधिकारी बनने का एक अच्छा मौका है.
Army Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सेना में अधिकारी बनने का एक अच्छा मौका है.


Indian Army TGC-145 Recruitment 2026: भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सपना देख रहे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है. भारतीय सेना ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स (TGC-145) के लिए प्रारंभिक भर्ती सूचना जारी कर दी है. यह कोर्स जुलाई 2027 में शुरू होगा. योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

TGC-145 के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर 2026 से शुरू होगी. इच्छुक उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के जरिए ऑनलाइन किया जा सकेगा.

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Indian Army TGC-145: कौन कर सकता है आवेदन?

टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग स्ट्रीम में B.E. या B.Tech डिग्री होनी चाहिए. इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि, उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अंतिम पात्रता, इंजीनियरिंग स्ट्रीम, शैक्षणिक शर्तों और अन्य आवश्यकताओं की पूरी जानकारी आधिकारिक विस्तृत अधिसूचना में दी जाएगी. इसलिए आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है.

Indian Army TGC-145 महत्वपूर्ण तारीख

TGC-145 भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं:

आवेदन शुरू: 30 सितंबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख: 29 अक्टूबर 2026
कोर्स शुरू: जुलाई 2027

उम्मीदवारों को सलाह है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

TGC-145 के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

सबसे पहले भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं. इसके बाद Officer Entry या Online Application सेक्शन में जाकर Technical Graduate Course (TGC-145) से संबंधित आवेदन लिंक खोलें. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवार को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क विवरण और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके बाद मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन फॉर्म को ध्यान से जांच लें.

सभी विवरण सही होने पर आवेदन को 29 अक्टूबर 2026 से पहले सबमिट कर दें. भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए आवेदन की कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखना भी उपयोगी रहेगा.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवार केवल भारतीय सेना के आधिकारिक पोर्टल से ही आवेदन करें. भर्ती प्रक्रिया के नाम पर किसी व्यक्ति या एजेंट को पैसे न दें. भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निर्धारित नियमों के अनुसार होती है. साथ ही, आवेदन जमा करने से पहले विस्तृत आधिकारिक अधिसूचना में अपनी योग्यता जरूर जांच लें. गलत या अधूरी जानकारी के कारण आवेदन प्रभावित हो सकता है.

Tags: Indian ArmyIndian Army Recruitment 2026sarkari naukri
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