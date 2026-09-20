Army Bharti: अगर आप रखते हैं ये डिग्री, तो Indian Army में बिना परीक्षा बन सकते हैं ऑफिसर, शानदार मिलेगी सैलरी

Army Dental Corps SSC Recruitment 2026: डेंटल की पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवारों के लिए भारतीय सेना में अधिकारी बनने का मौका है. Army Dental Corps ने Short Service Commission (SSC) Officer Recruitment 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 37 SSC Officer पदों पर योग्य भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार 22 सितंबर 2026 से 22 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट join.afms.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

उम्मीदवारों को आवेदन आर्मी मेडिकल सर्विसेज की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करना होगा. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन में दी गई शैक्षणिक योग्यता, इंटर्नशिप, रजिस्ट्रेशन और NEET (MDS)-2026 से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए.

37 पदों पर होगी भर्ती

Army Dental Corps SSC Officer Recruitment 2026 के तहत कुल 37 रिक्तियां घोषित की गई हैं. उपलब्ध विज्ञापन में कुल पदों की संख्या दी गई है, जबकि विस्तृत श्रेणीवार, लिंगवार या राज्यवार पदों का अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास BDS या MDS डिग्री होना जरूरी है. BDS उम्मीदवारों के लिए अंतिम वर्ष में कम से कम 55 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं. डिग्री मान्यता प्राप्त डेंटल कॉलेज या विश्वविद्यालय से होनी चाहिए.

इसके अलावा उम्मीदवार ने DCI के नियमों के अनुसार एक साल की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप 30 जून 2026 तक पूरी कर ली हो. उम्मीदवार के पास State Dental Council या DCI का Permanent Dental Registration Certificate भी होना चाहिए, जिसकी वैधता कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक हो.

NEET MDS 2026 में शामिल होना जरूरी

Army Dental Corps भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक NEET (MDS)-2026 है. केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जो इस परीक्षा में शामिल हुए हैं. NEET (MDS)-2026 का आयोजन 2 मई 2026 को किया गया था. आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपने NEET (MDS)-2026 मार्कशीट या स्कोर कार्ड की कॉपी भी प्रस्तुत करनी होगी. परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे.

उम्र सीमा क्या है?

उम्मीदवार की आयु 31 दिसंबर 2026 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. यानी उम्र की गणना इसी कटऑफ तारीख के आधार पर की जाएगी.

इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में सभी पात्रता शर्तों और आवेदन प्रक्रिया की जांच करें. समय सीमा समाप्त होने से पहले आवेदन पूरा करना जरूरी है.