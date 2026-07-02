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Army Agniveer Result 2026 Declare Date: अग्निवीर रिजल्ट इस सप्ताह हो सकता है जारी,  ऐसे करें PDF डाउनलोड

Army Agniveer Result 2026: भारतीय सेना जल्द ही अग्निवीर का रिजल्ट जारी किया जा सकता है. इसके लिए जो कोई भी शामिल हुए हैं, वे सीधे इस लिंक joinindianarmy.nic.in के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 2, 2026 2:28:53 PM IST

Army Agniveer Result जल्द जारी किया जा सकता है.
Army Agniveer Result जल्द जारी किया जा सकता है.


Army Agniveer Result 2026: आर्मी अग्निवीर रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर है. भारतीय सेना जल्द ही अग्निवीर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर सकती है. हालांकि सेना की ओर से अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए उम्मीद है कि जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में परिणाम जारी किया जा सकता है.

रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार अपने संबंधित Army Recruitment Office (ARO) और क्षेत्र के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध PDF के जरिए अपना परिणाम देख सकेंगे.

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कब हुई थी Army Agniveer 2026 परीक्षा?

भारतीय सेना ने 1 जून से 16 जून 2026 के बीच देशभर में कंप्यूटर आधारित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) आयोजित किया था. इस परीक्षा के माध्यम से अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD), टेक्निकल, ट्रेड्समैन, क्लर्क/SKT और महिला मिलिट्री पुलिस सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Army Agniveer Result 2026 कब आएगा?

भारतीय सेना ने फिलहाल रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. हालांकि, पिछले वर्षों के पैटर्न के अनुसार, CEE परीक्षा समाप्त होने के लगभग 15 से 20 दिनों के भीतर परिणाम जारी किए जाते रहे हैं. इसी आधार पर माना जा रहा है कि Army Agniveer Result 2026 जुलाई के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

Army Agniveer Result 2026 ऐसे करें डाउनलोड

भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर Agniveer सेक्शन पर क्लिक करें.
Army Agniveer Result 2026 लिंक चुनें.
अपने क्षेत्र और संबंधित Army Recruitment Office (ARO) का चयन करें.
स्क्रीन पर रिजल्ट PDF खुल जाएगी.
अपना रोल नंबर या नाम खोजें और भविष्य के लिए PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में बुलाया जाएगा. इसमें कई महत्वपूर्ण परीक्षण शामिल होंगे, जिनमें

फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT)
फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT)
मेडिकल परीक्षा
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (Document Verification)

इन सभी चरणों में सफल होने के बाद ही उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा.

चयन प्रक्रिया को समझें

अग्निवीर भर्ती केवल लिखित परीक्षा तक सीमित नहीं है. CEE में शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवारों को संबंधित Army Recruitment Office (ARO) द्वारा आयोजित भर्ती रैली में शामिल होना होगा. यहां उनकी शारीरिक क्षमता, मेडिकल फिटनेस और दस्तावेजों की जांच की जाएगी. सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट सूची में स्थान मिलेगा.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट का इंतजार करने के साथ-साथ उम्मीदवारों को अगले चरण की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए. विशेष रूप से फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें और सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें. इससे चयन प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. यदि आपने Army Agniveer CEE 2026 परीक्षा दी है, तो आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट देखते रहें और रिजल्ट जारी होते ही अपने ARO की PDF में अपना नाम या रोल नंबर अवश्य जांचें.

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Tags: AgniveerArmy AgniveerArmy Agniveer Result
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