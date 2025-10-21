Home > जॉब > खुलने वाली है किस्मत! हर महीने मिलेगी 65 हजार चाहिए सैलरी; बिना समय बर्बाद किए आज ही करें अप्लाई

Data Analyst Recruitment 2025: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) ने कई पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है. आज ही बिना समय बर्बाद किए तुरंत अप्लाई कर दें.

By: Preeti Rajput | Published: October 21, 2025 12:18:33 PM IST

Data Analyst Recruitment: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) (Tata Institute Of Social Science) युवाओं के लिए एक बड़ा मौका लेकर आई है. जो युवा काम करने और अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह बड़ा मौका है. संस्थान ने कई पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है. समय रहते अपने आवेदन कर दें. यह मौका आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आ सकता है. जो कोई भी उम्मीदवार फॉर्म भरना चाहता है तो आवेदन की अंतिम तारीख से पहले ही भर दें. 22 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं. इस तारीख के बाद किसी को भी कोई मौका नहीं दिया जाने वाला है. आवेदन से जुड़ी सारी जानकारी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको आसानी से मिल जाएगी. 

कितने पदों पर की जाएगी भर्ती?

इस भर्ती के तहत कुल 42 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इनमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर (Program Co-Ordinator), डाटा एनालिस्ट (Data Analyst), फील्ड इन्वेस्टिगेटर (Field Investigator), अकाउंटेंट (Accountant) और रिसर्च ऑफिसर (Research Officer) की सीट शामिल है. इन पदों के योग्य उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है. आखिरी वक्त का इंतजार न करें, ताकि किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या न हो. आज ही ध्यान से फॉर्म भर लें. 

पदों के अनुसार चाहिए योग्यता

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) की इस भर्ती के लिए योग्यता और अनुभव भी पद के अनुसार मांगा गया है. प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए उम्मीदवार के पास हेल्थ साइंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या उससे संबंधित डिग्री होना जरुरी है. साथ ही इंग्लिश बोलनी और लिखनी दोनों आनी जरुरी है. डेटा एनालिस्ट पद के लिए स्टैटिस्टिक्स, भूगोल या डेटा साइंस में डिग्री जरुरी है. फील्ड इन्वेस्टिगेटर पद के लिए किसी भी विषय की डिग्री मान्य होगी. 

कितनी दी जाएगी सैलरी

अगर आप अकाउंटेंट पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कॉमर्स, अकाउंटेंसी या एलाइड साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री बेहद जरुरी है. साथ ही रिसर्च ऑफिसर के लिए भी स्टैटिस्टिक्स, भूगोल या डेटा साइंस में डिग्री जरुरी है. इन पदों के लिए अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. उम्मीदवारों को पद के अनुसार सैलरी दी जाएगी. 

  • रिसर्च ऑफिसर65,000
  • डाटा एनालिस्ट -60,500
  • फील्ड इन्वेस्टिगेटर – 35,000
  • अकाउंटेंट व प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर – 45,000

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन के साथ-साथ ईमेल के माध्यम से भी की जाने वाली है. रिज्यूमे के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी imsphc.uk@gmail.com पर भेजने जरुरी है. सब्जेक्ट लाइन में उस पद का नाम जरूर लिखें, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं. उदाहरण के लिए “Application for the post of accountant”

Tags: Data Analyst Recruitment, Government Jobs, jobs, Jobs 2025, vacancy 2025
