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Anganwadi Vacancy: आंगनवाड़ी में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा चयन, अच्छी मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri Anganwadi Recruitment 2026: आंगनवाड़ी में नौकरी (Govt Jobs) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 3, 2026 5:50:52 PM IST

Anganwadi Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
Anganwadi Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.


Anganwadi Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) ने आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी असिस्टेंट के कुल 2,548 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह भर्ती वर्ष 2026 के पहले चरण (Phase-1) के तहत आयोजित की जा रही है. इच्छुक और योग्य महिला उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती हैं.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 13 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने के बाद यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, तो उसे सुधारने के लिए 15 जुलाई 2026 को करेक्शन विंडो भी उपलब्ध कराई जाएगी.

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महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: 1 जुलाई 2026
अंतिम तिथि: 13 जुलाई 2026
करेक्शन विंडो: 15 जुलाई 2026

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2,548 पद भरे जाएंगे. इनमें:

आंगनवाड़ी वर्कर: 1,767 पद
आंगनवाड़ी असिस्टेंट: 781 पद

रिक्तियां मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जारी की गई हैं. इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम और अन्य संभागों में बड़ी संख्या में पद उपलब्ध हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं पास होना चाहिए.
निवास संबंधी शर्त
महिला उम्मीदवार उसी राजस्व गांव या वार्ड की निवासी होनी चाहिए, जहां संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र में रिक्त पद उपलब्ध है.

फॉर्म भरने के लिए आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयुसीमा 1 जनवरी 2026 के अनुसार 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

ऐसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार मध्य प्रदेश के चयन पोर्टल (Chayan Portal) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन भरने से पहले उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए और आवेदन फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए. यदि आवेदन के दौरान कोई गलती हो जाती है, तो उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर करेक्शन विंडो का उपयोग कर उसमें सुधार कर सकते हैं.

भर्ती क्यों है खास?

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का पद ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास योजनाओं के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह भर्ती उन महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जो अपने क्षेत्र में रहते हुए सरकारी सेवा से जुड़ना चाहती हैं और समाज के विकास में योगदान देना चाहती हैं.

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Tags: AnganwadiAnganwadi Recruitmenthome-hero-pos-3sarkari naukri
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