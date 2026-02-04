Home > जॉब > Amazon layoffs 2026: अमेजन में फिर चली छंटनी की कैंची! 2026 में 2,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा

Amazon layoffs 2026: अमेजन में फिर चली छंटनी की कैंची! 2026 में 2,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा

Amazon layoffs 2026: अमेजन ने 2026 में वाशिंगटन राज्य में कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है. इसका सबसे ज्यादा असर सिएटल और इंजीनियरिंग व प्रोडक्ट टीमों पर पड़ेगा.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 4, 2026 7:40:40 PM IST

अमेजन में होगी छटनी
अमेजन में होगी छटनी


Amazon layoffs 2026: अमेजन ने 2026 में फिर से अपने कॉर्पोरेट कर्मचारियों में छंटनी की पुष्टि की है. वाशिंगटन राज्य में इस बार 2,198 कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा. ये जानकारी एक हाल ही में जारी किए गए WARN फाइलिंग में सामने आई है. ये कदम अमेजन द्वारा पहले घोषित ग्लोबल कर्मचारियों की कमी का हिस्सा है, जिसमें दुनिया भर में लगभग 16,000 कॉर्पोरेट पद शामिल हैं.

You Might Be Interested In

सिएटल क्षेत्र, जो अमेजन का मेन कॉर्पोरेट केंद्र है, में सबसे ज्यादा छंटनी की जाएगी. इसका मेन कारण कंपनी के मेन प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीमों का पुनर्गठन है.

प्रभावित पद और विभाग

WARN फाइलिंग के अनुसार, सबसे ज्यादा नुकसान सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पदों को हुआ है. इसके अलावा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट और तकनीकी प्रोडक्ट रोल्स पर भी इसका असर पड़ा है.

You Might Be Interested In

छंटनी का सबसे बड़ा हिस्सा अमेजन के प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग विभागों से जुड़ा है. इसके अलावा बिजनेस इंटेलिजेंस, मार्केटिंग, सेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एश्योरेंस, ह्यूमन रिसोर्स और डिजाइन जैसे विभागों में भी छंटनी हुई है. कुछ वरिष्ठ और प्रिंसिपल लेवल के स्टाफ, जैसे ‘मैनेजर III’ और ‘सीनियर मैनेजर’ पद भी हटाए गए हैं, जिससे ये साफ है कि कंपनी नेतृत्व की परतों को कम कर रही है.

 छंटनी का भौगोलिक वितरण

सिएटल में 1,400 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी होगी, जबकि बेलव्यू में 600 से ज्यादा कर्मचारियों पर असर पड़ेगा. बेलव्यू में अमेजन ने हाल के वर्षों में अपने ऑफिस का विस्तार किया है. वाशिंगटन राज्य के अन्य कार्यालयों में भी कुछ संख्या में कर्मचारियों को प्रभावित किया जाएगा.

फाइलिंग के अनुसार, कर्मचारियों की छंटनी 28 अप्रैल, 2026 से शुरू होकर जून के अंत तक जारी रहेगी. हालांकि, जो कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान आंतरिक ट्रांसफर हासिल कर लेते हैं, उन्हें छंटनी से बाहर रखा जाएगा.

 कंपनी का कारण

अमेजन के वरिष्ठ नेतृत्व ने एक आंतरिक मेमो में बताया कि ये पुनर्गठन संगठनात्मक परतों को कम करने, टीमों में जिम्मेदारी बढ़ाने और आंतरिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए किया जा रहा है. कंपनी ने ये भी कहा कि छंटनी के दौरान भी कुछ महत्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्रों में भर्ती जारी रहेगी, जो दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक हैं.

पिछले वर्षों का पैटर्न

ये 2026 की छंटनी अक्टूबर 2025 में 14,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की कटौती के बाद आई है. इसके अलावा 2022 और 2023 में भी बड़े पैमाने पर कटौती हुई थी. कुल मिलाकर, ये अमेजन के इतिहास की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट छंटनी अवधि है.

इस नई छंटनी से ये साफ होता है कि कंपनी अपने कोर टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट कार्यों को भी फिर से आकार दे रही है, ताकि वैश्विक तकनीकी भर्ती के धीमे माहौल में लागत और संचालन संरचना को संतुलित किया जा सके.

 

You Might Be Interested In
Tags: amazon job cutsAmazon layoffs
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये धांसू सीरीज, भूलकर भी न...

February 4, 2026

ये हैं दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत हसीनाएं, यहां देखें...

February 3, 2026

बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन-सी दिशा है सही?

February 3, 2026

बेबी गर्ल के कुछ ऐसे नाम जो ‘ग्लोबल’ लेकिन पूरी...

February 3, 2026

अगर आप भी हैं भोजपुरी फिल्मों के दीवानें, तो यहां...

February 2, 2026

शमिता शेट्टी का फिटनेस मंत्रा

February 2, 2026
Amazon layoffs 2026: अमेजन में फिर चली छंटनी की कैंची! 2026 में 2,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Amazon layoffs 2026: अमेजन में फिर चली छंटनी की कैंची! 2026 में 2,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा
Amazon layoffs 2026: अमेजन में फिर चली छंटनी की कैंची! 2026 में 2,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा
Amazon layoffs 2026: अमेजन में फिर चली छंटनी की कैंची! 2026 में 2,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा
Amazon layoffs 2026: अमेजन में फिर चली छंटनी की कैंची! 2026 में 2,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा