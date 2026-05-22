Home > उत्तर प्रदेश > आरक्षित वर्ग को मिली बड़ी जीत, सामान्य वर्ग से ज्यादा अंक होने पर मुख्य परीक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता

आरक्षित वर्ग को मिली बड़ी जीत, सामान्य वर्ग से ज्यादा अंक होने पर मुख्य परीक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी, अगर सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाए, तो कटऑफ में न होने पर भी मुख्य परीक्षा से नहीं बाहर होगा.

By: Munna Verma | Published: May 22, 2026 12:49:27 PM IST

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए सरकारी परीक्षा में समान अवसर सुनिश्चित
आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए सरकारी परीक्षा में समान अवसर सुनिश्चित


Reserved Category News: सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. अदालत ने साफ कहा है कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से अधिक अंक हासिल करता है, तो उसे सिर्फ इसलिए मुख्य परीक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अपने आरक्षित वर्ग के कटऑफ में जगह नहीं बना सका. कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन माना है.

यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आया है, जो वर्षों की मेहनत के बाद भी तकनीकी नियमों और चयन प्रक्रिया की विसंगतियों के कारण अवसरों से वंचित रह जाते हैं.

You Might Be Interested In

क्या है पूरा मामला?

मामला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से जुड़ा है. भर्ती प्रक्रिया में ऐसी शर्त रखी गई थी, जिसके तहत आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को केवल अपने वर्ग के कटऑफ के आधार पर ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जा रही थी. कई अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए दलील दी कि उन्होंने सामान्य वर्ग के कई उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने से रोका जा रहा है. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह व्यवस्था समान अवसर के अधिकार के खिलाफ है और इससे योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हो रहा है.

कोर्ट ने क्यों माना इसे असंवैधानिक?

लखनऊ बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है. यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अपनी मेहनत के दम पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन करता है, तो उसे अवसर से वंचित करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया का उद्देश्य प्रतिभा और योग्यता को बढ़ावा देना होना चाहिए, न कि ऐसी तकनीकी बाधाएं खड़ी करना जिससे अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार बाहर हो जाएं.

कोर्ट ने इस मामले में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन की संबंधित शर्त और राज्य लोक सेवा आयोग के 9 जनवरी 2020 के कार्यालय आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी.

प्रतियोगी छात्रों में बढ़ी उम्मीद

इस फैसले के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है. कई अभ्यर्थियों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर भी बड़ा असर डाल सकता है. शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला केवल एक भर्ती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे चयन प्रक्रिया में मेरिट और समान अवसर को लेकर नई बहस शुरू होगी. सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में छात्रों ने अदालत के इस कदम का स्वागत किया है.

भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की बढ़ी मांग

कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि अंतिम फैसला भी इसी दिशा में आता है, तो कई सरकारी भर्ती नियमों में बदलाव संभव है. इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है, जो उच्च अंक लाने के बावजूद जटिल नियमों के कारण चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं. फिलहाल लाखों छात्रों की नजर अब 26 मई की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां इस महत्वपूर्ण मामले में आगे की दिशा तय होगी.

Tags: allahabad high courtReserved Category
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में बेफिक्र खाएं 5 ड्राई फ्रूट, पर इस तरीके...

May 22, 2026

चेहरे को चमकाएंगी नहीं, ‘बर्बाद’ कर देंगी ये 6 DIY!

May 22, 2026

सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?

May 21, 2026

चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

May 21, 2026

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 15...

May 21, 2026

दही खाने का सही समय क्या है? 90% लोग नहीं...

May 21, 2026
आरक्षित वर्ग को मिली बड़ी जीत, सामान्य वर्ग से ज्यादा अंक होने पर मुख्य परीक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आरक्षित वर्ग को मिली बड़ी जीत, सामान्य वर्ग से ज्यादा अंक होने पर मुख्य परीक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता
आरक्षित वर्ग को मिली बड़ी जीत, सामान्य वर्ग से ज्यादा अंक होने पर मुख्य परीक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता
आरक्षित वर्ग को मिली बड़ी जीत, सामान्य वर्ग से ज्यादा अंक होने पर मुख्य परीक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता
आरक्षित वर्ग को मिली बड़ी जीत, सामान्य वर्ग से ज्यादा अंक होने पर मुख्य परीक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता