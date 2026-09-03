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AIIMS Vacancy: एम्स में नौकरी का आसान रास्ता! लिखित परीक्षा नहीं, ऐसे होगा चयन, 12वीं पास करें आवेदन

Sarkari Naukri AIIMS Delhi Recruitment 2026: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में नौकरी (Govt Jobs) पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. जो कोई भी यहां आवेदन करना चाहते हैं,वे सबसे पहले दिए गए सभी बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 3, 2026 2:58:01 PM IST

AIIMS Vacancy Sarkari Naukri 2026: आवेदन करने के चंद दिन बचे हुए हैं.
AIIMS Vacancy Sarkari Naukri 2026: आवेदन करने के चंद दिन बचे हुए हैं.


AIIMS Delhi Recruitment 2026: दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS Delhi) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के जरिए डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) और प्रोजेक्ट नर्स III के कुल 2 पद भरे जाएंगे. योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. अगर आप भी इन पदों पर अप्लाई करने के इच्छुक एवं योग्य हैं, तो एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiims.edu पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.     

इस भर्ती की खास बात यह है कि अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अवसर उपलब्ध है, जहां डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, वहीं Project Nurse III के लिए नर्सिंग क्षेत्र की निर्धारित योग्यता जरूरी है.

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AIIMS Delhi Vacancy 2026: कितने पदों पर होगी भर्ती?

AIIMS Delhi Recruitment 2026 में कुल 2 रिक्तियां हैं. पदवार विवरण इस प्रकार है:

Data Entry Operator (DEO)- 1 पद
Project Nurse III- 1 पद
कुल पदों की संख्या- 2

उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है.

AIIMS Delhi Eligibility 2026: किस पद के लिए क्या योग्यता?

Data Entry Operator: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ डेटा मैनेजमेंट से जुड़े कार्य में 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है.
Project Nurse III: उम्मीदवार के पास Nursing या Midwifery में GNM डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त State Nursing Council में Nurse या ANM के रूप में रजिस्ट्रेशन अथवा B.Sc. Nursing की योग्यता निर्धारित है.

AIIMS Delhi Salary 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

Data Entry Operator और Project Nurse III दोनों पदों के लिए वेतन ICMR की लागू गाइडलाइंस के अनुसार दिया जाएगा. उम्मीदवारों को सैलरी से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन जरूर देखना चाहिए.

AIIMS Delhi Recruitment 2026: जरूरी तारीख

इस भर्ती के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 9 सितंबर 2026 है. आवेदन प्रक्रिया ईमेल के माध्यम से पूरी करनी होगी. इसलिए उम्मीदवार अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपना आवेदन भेज दें.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

AIIMS Delhi Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
AIIMS Delhi Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

AIIMS Delhi Selection Process 2026: ऐसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन उनके CV और अनुभव की स्क्रीनिंग के आधार पर किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

AIIMS Delhi Recruitment 2026: आवेदन से पहले नोटिफिकेशन पढ़ें

आवेदन करने से पहले उम्मीदवार AIIMS Delhi Recruitment 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करके योग्यता, अनुभव, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया और अन्य शर्तों की जांच जरूर करें. केवल योग्य उम्मीदवार ही अपना आवेदन निर्धारित तरीके और समय सीमा के भीतर भेजें.

Tags: AIIMS DelhiAIIMS Delhi Recruitmentsarkari naukri
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