AIIMS Vacancy: अगर आपके पास है ये डिग्री, तो एम्स में बिना परीक्षा नौकरी का मौका, हर महीने मिलेगी 67000 सैलरी

AIIMS Delhi Recruitment 2026: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), नई दिल्ली में नौकरी की तलाश कर रहे रिसर्च प्रोफेशनल्स के लिए अच्छी खबर है. संस्थान ने प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट-2 भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के तहत एक पद भरा जाएगा. संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च से जुड़ा अनुभव रखने वाले उम्मीदवार इस अवसर के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन पदों के लिए उम्मीदवार एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiims.edu के जरिए अप्लाई कर सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है और इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना आवेदन 21 सितंबर 2026 तक निर्धारित पते पर भेजना होगा. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना में दी गई योग्यता, अनुभव, आयु सीमा और अन्य शर्तों को ध्यान से जांच लेना चाहिए.

AIIMS Delhi Recruitment 2026: कितने पद पर होगी भर्ती?

AIIMS दिल्ली की इस भर्ती में प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट-2 का 1 पद उपलब्ध है. यह नियुक्ति प्रोजेक्ट से संबंधित कार्यों के लिए की जाएगी. चयनित उम्मीदवार को संस्थान द्वारा निर्धारित प्रोजेक्ट के तहत रिसर्च संबंधी जिम्मेदारियां निभानी होंगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस पद के लिए उम्मीदवार के पास बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जीनोमिक्स में MSc/MTech अथवा संबंधित पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए. इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वाले उम्मीदवार भी योग्य हो सकते हैं. उम्मीदवारों के पास बायोइन्फॉरमैटिक्स एनालिसिस और वेट लैब प्रोसेसिंग में तीन साल का कार्य अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म की जानकारी भी आवश्यक है. आधिकारिक नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से संबंधित विस्तृत शर्तें दी गई हैं.

AIIMS Delhi Project Research Scientist-2 के लिए एज लिमिट

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिल सकती है. उम्मीदवारों को आयु की गणना से जुड़ी शर्तों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना चाहिए.

67,000 महीने की सैलरी

AIIMS दिल्ली में प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट-2 के पद पर चयनित उम्मीदवार को 67,000 प्रतिमाह वेतन के साथ 27 प्रतिशत HRA दिया जाएगा. इस तरह यह पद रिसर्च क्षेत्र में काम करने वाले योग्य उम्मीदवारों के लिए आकर्षक अवसर है.

चयन कैसे होगा?

उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. प्राप्त आवेदनों में से योग्य उम्मीदवारों को संस्थान की ओर से शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है. इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा.

यहां देखें नोटिफिकेशन और आवेदन लिंक

AIIMS Delhi Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

AIIMS Delhi Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

AIIMS Delhi Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार सबसे पहले AIIMS दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म और भर्ती नोटिफिकेशन डाउनलोड करें. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही भरें. इसके साथ आवश्यक प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें.

पूरा आवेदन स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट या नोटिफिकेशन में बताए गए माध्यम से निर्धारित पते पर भेजना होगा. ध्यान रखें कि आवेदन 21 सितंबर 2026 तक या उससे पहले संबंधित पते पर पहुंच जाना चाहिए. उम्मीदवारों को सलाह है कि भविष्य के संदर्भ के लिए जमा किए गए आवेदन की एक कॉपी अपने पास जरूर रखें.