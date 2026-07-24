AIIMS Vacancy: अगर आपके पास है ये डिग्री, तो एम्स में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, शानदार मिलेगी सैलरी

AIIMS NORCET 11 Recruitment 2026: सरकारी अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), नई दिल्ली ने AIIMS NORCET 11 Recruitment 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in भी शुरू हो चुकी है.

इस भर्ती के माध्यम से AIIMS नई दिल्ली सहित देश के विभिन्न भाग लेने वाले AIIMS संस्थानों में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. चयनित अभ्यर्थियों को 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल-7 के तहत नियुक्ति मिलेगी. रिक्तियों की संख्या AIIMS द्वारा अलग से घोषित की जाएगी.

आवेदन की अंतिम तिथि

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार AIIMS की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2026, शाम 5 बजे निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा कर लें.

AIIMS NORCET 11 के लिए जरूरी योग्यता

भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 13 अगस्त 2026 तक 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

क्या है शैक्षणिक योग्यता

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Sc. Nursing, B.Sc. (Hons.) Nursing या Post Basic B.Sc. Nursing की डिग्री होने के साथ राज्य या भारतीय नर्सिंग परिषद में नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण होना चाहिए. GNM (General Nursing and Midwifery) डिप्लोमा धारक भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे पंजीकृत नर्स हों और कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल में दो वर्ष का कार्य अनुभव रखते हों.

AIIMS NORCET 11 परीक्षा तिथि

भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित होगी और दोनों परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होंगी.

प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam): 12 सितंबर 2026

मुख्य परीक्षा (Mains Exam): 30 सितंबर 2026

दोनों चरणों में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा.

क्या है आवेदन शुल्क

सामान्य, OBC और UR उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क: 3,000 रुपये

SC, ST और EWS उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क: 2,400 रुपये

PwD उम्मीदवार: आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट

AIIMS ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र SC/ST उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क परिणाम घोषित होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस किया जाएगा.

क्यों महत्वपूर्ण है यह भर्ती?

AIIMS NORCET देश की सबसे प्रतिष्ठित नर्सिंग भर्ती परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. इस परीक्षा के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को देश के प्रमुख AIIMS संस्थानों में काम करने का अवसर मिलता है. बेहतर वेतन, स्थाई सरकारी नौकरी और करियर ग्रोथ की वजह से हर साल हजारों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं.

यदि आप नर्सिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो AIIMS NORCET 11 Recruitment 2026 आपके लिए एक शानदार अवसर साबित हो सकता है.

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