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AIIMS Vacancy: एम्स में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, बस चाहिए ये योग्यता, बेहतरीन है मंथली सैलरी

Sarkari Naukri AIIMS Recruitment 2026: एम्स में नौकरी (Govt Jobs) पाने की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है. जो कोई भी यहां आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 14, 2026 9:57:40 PM IST

AIIMS Recruitment 2026 Sarkari Naukri: एम्स में नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर है.
AIIMS Recruitment 2026 Sarkari Naukri: एम्स में नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर है.


AIIMS Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE-5) 2026 के तहत 1484 नॉन-फैकल्टी ग्रुप B और ग्रुप C पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह भर्ती देशभर के विभिन्न AIIMS संस्थानों और अन्य केंद्रीय सरकारी संगठनों में रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) और पदानुसार स्किल टेस्ट शामिल होगा. इन पदों पर आवेदन करने से पहले उम्मीदवार दिए गए सभी बातों को एक ध्यान से जरूर पढ़ लें.

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आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें महत्वपूर्ण तिथियां

AIIMS CRE 5 भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 जून 2026 से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 3 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

महत्वपूर्ण तिथियां
आवेदन शुरू: 13 जून 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 3 जुलाई 2026
संभावित CBT परीक्षा: 25 से 27 जुलाई 2026
एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना: जुलाई 2026 का दूसरा सप्ताह
स्किल टेस्ट: बाद में घोषित किया जाएगा

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न नॉन-फैकल्टी ग्रुप B और ग्रुप C पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. पदों की संख्या और श्रेणी संस्थान के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. योग्यता, आयु सीमा और अनुभव संबंधी योग्यता का निर्धारण आवेदन की अंतिम तिथि यानी 3 जुलाई 2026 के आधार पर किया जाएगा.

अप्लाई करने के लिए देना होगा आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों को श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा:

सामान्य और OBC वर्ग: 3000 रुपये
SC, ST और EWS वर्ग: 2400 रुपये
PwBD उम्मीदवार: शुल्क से पूर्ण छूट

विशेष बात यह है कि परीक्षा में शामिल होने वाले SC/ST उम्मीदवारों की फीस परिणाम घोषित होने के बाद वापस कर दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया क्या होगी?

AIIMS CRE 5 भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा:

1. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT): सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी.
2. स्किल टेस्ट: कुछ पदों के लिए लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर

AIIMS CRE 5 भर्ती 2026 स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है. बड़ी संख्या में रिक्तियां होने के कारण प्रतिस्पर्धा भी अधिक रहने की संभावना है. ऐसे में उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन कर अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना चाहिए.

Tags: aiimsAIIMS Recruitmentsarkari naukrivoter-adhikar-yatra-live-update------
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