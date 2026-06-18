AIIMS Vacancy: एम्स में नौकरी पाने का शानदार मौका, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन, 177000 से अधिक है सैलरी

AIIMS Recruitment 2026: मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले अनुभवी विशेषज्ञों के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), भुवनेश्वर ने विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर संविदा आधार पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. जो कोई भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एम्स भुवनेश्वर की आधिकारिक वेबसाइट aiimsbhubaneswar.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

AIIMS भुवनेश्वर देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में गिना जाता है और यह आधुनिक चिकित्सा शिक्षा, उन्नत अनुसंधान सुविधाओं तथा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है. ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य करने का अवसर मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए करियर में बड़ा कदम साबित हो सकता है.

विभागवार वैकेंसी विवरण

भर्ती अधिसूचना के अनुसार कुल 11 पद विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे.

CTVS – 2 पद

गैस्ट्रोएंटरोलॉजी – 1 पद

जनरल मेडिसिन – 1 पद

हेमेटोलॉजी – 1 पद

नेफ्रोलॉजी – 1 पद

न्यूरोसर्जरी – 1 पद

सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी – 1 पद

सर्जिकल ऑन्कोलॉजी – 2 पद

ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एवं ब्लड बैंक – 1 पद

यह भर्ती सुपर-स्पेशियलिटी और मेडिकल दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञों को अवसर प्रदान करती है.

फॉर्म भरने के लिए जरूरी योग्यता

सामान्य मेडिकल विषय: उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त MBBS डिग्री के साथ संबंधित विषय में MD/MS या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा पोस्टग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के बाद कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण या शोध अनुभव आवश्यक है.

सुपर-स्पेशियलिटी विभाग: MBBS और MD/MS के साथ संबंधित विषय में DM या M.Ch. डिग्री अनिवार्य है. दो वर्षीय या पांच वर्षीय DM/M.Ch. कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को एक वर्ष का शिक्षण या शोध अनुभव होना चाहिए. वहीं तीन वर्षीय मान्यता प्राप्त DM/M.Ch. डिग्री धारकों के लिए अतिरिक्त शिक्षण अनुभव आवश्यक नहीं है.

आयु सीमा और चयन प्रक्रिया

भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि 27 जून 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी. चयन पूरी तरह इंटरव्यू के आधार पर होगा. पहले दस्तावेज़ों और पात्रता की जांच की जाएगी, उसके बाद इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा.

आकर्षक वेतन और करियर ग्रोथ

चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1,77,828 रुपये का वेतन दिया जाएगा. मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में यह एक बेहद प्रतिस्पर्धी वेतन पैकेज माना जा रहा है.

इसके अलावा उम्मीदवारों को निम्न लाभ भी मिलेंगे:

उन्नत मेडिकल रिसर्च सुविधाओं में कार्य करने का अवसर

मेडिकल छात्रों को पढ़ाने का अनुभव

प्रतिष्ठित संस्थान में प्रोफेशनल विकास

राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ने का मौका

रिसर्च एवं क्लिनिकल प्रोजेक्ट्स में भागीदारी

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प

उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा. अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या AIIMS भुवनेश्वर परिसर में उपस्थित होकर इंटरव्यू दे सकेंगे. मेडिकल शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए AIIMS भुवनेश्वर की यह भर्ती एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है.

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