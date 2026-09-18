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AIIMS NORCET 11 Result 2026 Today: नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा का रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर आज, ऐसे करें चेक

AIIMS NORCET 11 Result 2026 आज 18 सितंबर को जारी होने की उम्मीद है. रिजल्ट कहां और कैसे चेक करें, मेरिट लिस्ट और अगले चरण से जुड़ी जरूरी जानकारी के बारे में यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 18, 2026 5:30:29 PM IST

AIIMS NORCET 11 Result 2026 आज जारी हो सकता है.
AIIMS NORCET 11 Result 2026 आज जारी हो सकता है.


AIIMS NORCET 11 Result 2026 Today: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) की NORCET 11 परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है. संस्थान की ओर से 18 सितंबर 2026 को NORCET 11 रिजल्ट जारी किए जाने की उम्मीद है. परिणाम AIIMS की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा.

NORCET 11 की प्रारंभिक परीक्षा 12 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी रिजल्ट जारी होने के बाद अपने क्वालिफाइंग स्टेटस की जांच कर सकेंगे. रिजल्ट PDF के रूप में जारी होने की संभावना है. इसके अलावा उम्मीदवार अपनी लॉगिन डिटेल्स की मदद से व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे.

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रिजल्ट से पता चलेगा अगले चरण के लिए चयन

AIIMS NORCET 11 Result 2026 उम्मीदवारों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए यह स्पष्ट होगा कि कौन से अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होने के लिए योग्य हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर और क्वालिफाइंग स्टेटस की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए. उम्मीदवारों को सलाह है कि रिजल्ट की घोषणा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें.

AIIMS NORCET 11 Result 2026 ऐसे करें चेक

AIIMS की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं.
वेबसाइट के होमपेज पर NORCET 11 से संबंधित सेक्शन खोजें.
यहां NORCET 11 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
रिजल्ट PDF स्क्रीन पर खुल जाएगा.
PDF में अपना रोल नंबर खोजकर क्वालिफाइंग स्टेटस चेक करें.
जरूरत पड़ने पर अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करके व्यक्तिगत स्कोरकार्ड डाउनलोड करें.
रिजल्ट और स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें.

NORCET 11 मेरिट लिस्ट में क्या होगा?

AIIMS NORCET 11 Merit List 2026 भी रिजल्ट के साथ या उसके बाद जारी की जा सकती है. मेरिट लिस्ट में अगले चरण के लिए योग्य उम्मीदवारों से संबंधित जरूरी विवरण शामिल होंगे. उम्मीदवार इसमें अपना रोल नंबर और क्वालिफाइंग स्टेटस देख सकेंगे. मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में आगे की कार्रवाई की जानकारी मिलेगी. इसलिए रिजल्ट देखने के साथ-साथ मेरिट लिस्ट और आगे जारी होने वाले आधिकारिक नोटिस पर भी नजर रखना जरूरी है.

रिजल्ट के बाद क्या करें उम्मीदवार?

NORCET 11 रिजल्ट जारी होने के बाद योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण से जुड़ी जानकारी AIIMS की वेबसाइट पर मिलेगी. ऐसे में अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज, लॉगिन क्रेडेंशियल और जरूरी प्रमाणपत्र तैयार रखने चाहिए. रिजल्ट की तारीख और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी अंतिम जानकारी के लिए AIIMS की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट पर जारी नोटिस को ही मान्य माना जाना चाहिए.

Tags: aiimsAIIMS NORCET 11 Result 2026
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