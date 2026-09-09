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AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026 Released: एम्स एनओआरसीईटी 11 एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026 Released: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ने NORCET 11 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार सीधे इस लिंक aiimsexams.ac.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 9, 2026 1:12:07 PM IST

AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026 जारी हो गया है.
AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026 जारी हो गया है.


AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026 Released: नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ने NORCET 11 एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 2,216 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर नियुक्ति की जानी है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल होने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

जिन उम्मीदवारों ने NORCET-11 के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले हॉल टिकट में दर्ज नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य विवरण अच्छी तरह जांच लें.

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इसके अलावा परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://aiimsexams.ac.in/ के जरिए अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

AIIMS NORCET 11 Exam Date 2026: कब होगी परीक्षा?

NORCET-11 भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई 2026 से शुरू हुई थी और 13 अगस्त 2026 को समाप्त हुई. इसके बाद परीक्षा शहर की जानकारी 3 सितंबर को उपलब्ध कराई गई, जबकि एडमिट कार्ड 9 सितंबर 2026 को जारी किया गया है. NORCET का पहला चरण यानी Stage I परीक्षा 12 सितंबर 2026 को आयोजित होगी. इसके बाद Stage II परीक्षा 30 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है.

Nursing Officer Salary: लेवल-7 पर मिलेगी सैलरी

AIIMS में नर्सिंग ऑफिसर का पद पे मैट्रिक्स लेवल-7 में आता है. यह पुराने पे बैंड-2 9,300 रुपये-34,800 रुपये और 4,600 रुपये ग्रेड पे के समकक्ष है. चयनित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के लागू नियमों के अनुसार वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे.

NORCET 11 Eligibility: कौन थे आवेदन के योग्य?

इस भर्ती के लिए 18 से 30 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार योग्य थे. आयु की गणना 13 अगस्त 2026 के आधार पर की गई थी. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी गई है. शैक्षणिक योग्यता के तौर पर B.Sc. (ऑनर्स) नर्सिंग, B.Sc. नर्सिंग या पोस्ट-बेसिक B.Sc. नर्सिंग की डिग्री स्वीकार्य है. उम्मीदवार का नर्स और मिडवाइफ के तौर पर रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है.

GNM डिप्लोमा वाले उम्मीदवारों के लिए नर्स और मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन के साथ कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल में दो वर्ष का अनुभव जरूरी था.

NORCET 11 के लिए क्या है Selection Process

उम्मीदवारों का चयन NORCET Stage I, Stage II, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के जरिए किया जाएगा. Stage I में सफल उम्मीदवार निर्धारित मानदंडों के अनुसार अगले चरण के लिए आगे बढ़ेंगे.

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NORCET 11 Admit Card ऐसे करें डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार AIIMS के परीक्षा पोर्टल पर जाएं. अपने रजिस्टर्ड लॉगिन विवरण की मदद से लॉग इन करें और NORCET-11 सेक्शन खोलें. यहां से हॉल टिकट डाउनलोड कर उसका स्पष्ट प्रिंटआउट निकाल लें.

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंचें. रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना न भूलें. किसी भी परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवार परीक्षा से पहले ही केंद्र का पता और यात्रा की योजना जांच लें.

Tags: admit cardaiimsAIIMS NORCET 11 Admit Card 2026home-hero-pos-7
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