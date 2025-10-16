Home > जॉब > आज ही आवेदन करें! AIIMS नागपुर की सीनियर रेजिडेंट भर्ती, सैलरी 67 हजार से ज्यादा

AIIMS Nagpur Recruitment 2025: एम्स नागपुर ने सीनियर रेजिडेंट के विभिन्न 73 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज आखिरी तारिख है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 16, 2025 8:48:30 PM IST

AIIMS Nagpur Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नागपुर ने 73 विभिन्न सीनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimsnagpur.edu.in पर जाकर अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स

पद का नाम -पदों की संख्या

  • सामान्य -20
  • ओबीसी- 23
  • एससी -14
  • एसटी- 08
  • ईडब्ल्यूएस- 8
  • शैक्षणिक योग्यता

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि.

नियुक्ति से पहले एनएमसी, एमसीआई, एमएमसी या डीसीआई में पंजीकृत होना आवश्यक है.

आयु सीमा

  • अधिकतम: 45 वर्ष
  • एससी, एसटी: 5 वर्ष की छूट
  • ओबीसी: 3 वर्ष की छूट
  • विकलांग व्यक्ति: 10 वर्ष की छूट

वेतन

स्तर 11 के अनुसार ₹67,700 प्रति माह

चयन प्रक्रिया

साक्षात्कार के आधार पर

शुल्क

  • सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: ₹500
  • एससी/एसटी: ₹250

आवेदन कैसे करें

  • आधिकारिक वेबसाइट aiimsnagpur.edu.in पर जाएं.
  • आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें.
  • एक फॉर्म खुलेगा.
  • आवश्यक दस्तावेज़, फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.
  • शुल्क का भुगतान करें और “सबमिट करें” पर क्लिक करें.
  • फॉर्म जमा हो जाएगा। उसका प्रिंटआउट ले लें.

