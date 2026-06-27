AIIMS MSc Nursing Result 2026 Declared: एम्स नर्सिंग रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर जारी, यहां से चेक करें मेरिट लिस्ट

AIIMS MSc Nursing Result 2026 Declared: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ने अगस्त 2026 सत्र के लिए MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी मेरिट स्थिति जांच सकते हैं.

इस वर्ष परीक्षा में कुल 2,304 उम्मीदवारों को क्वालिफाई घोषित किया गया है, जिन्हें देशभर के विभिन्न AIIMS संस्थानों में एडमिशन के लिए प्रोविजनली चयनित किया गया है.

AIIMS MSc Nursing Exam 2026 कब हुआ था?

AIIMS MSc Nursing Entrance Exam का आयोजन 20 जून 2026 को किया गया था. इस परीक्षा के आधार पर ही देशभर के AIIMS संस्थानों में MSc नर्सिंग कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा.

AIIMS MSc Nursing Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?

AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर “AIIMS MSc Nursing Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

रिजल्ट PDF फाइल ओपन करें.

लिस्ट में अपना रोल नंबर सर्च करें.

भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर सुरक्षित रखें.

इसके अलावा, उम्मीदवार MyPage पोर्टल पर लॉगिन करके अपना व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं.

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी दी गई है?

AIIMS MSc Nursing Result 2026 PDF में निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:

रोल नंबर

कैटेगरी

PwBD (Persons with Benchmark Disability) स्टेटस

पर्सेंटाइल स्कोर

ऑल इंडिया रैंक

इस बार टॉप रैंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ने 100 पर्सेंटाइल स्कोर हासिल किया है, जबकि क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम पर्सेंटाइल लगभग 50.84 दर्ज किया गया है. अधिकांश उम्मीदवारों ने 80 से 99 पर्सेंटाइल के बीच स्कोर किया है.

काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया

रिजल्ट घोषित होने के बाद अब अगला चरण काउंसलिंग का होगा. AIIMS जल्द ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगा, जिसमें शामिल होंगे:

ऑनलाइन चॉइस फिलिंग

सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

फाइनल एडमिशन प्रक्रिया

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से AIIMS की वेबसाइट चेक करते रहें ताकि किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट को मिस न करें.

मेरिट और टाई-ब्रेकिंग नियम

यदि दो या अधिक उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं, तो मेरिट तय करने के लिए पहले नेगेटिव मार्क्स को ध्यान में रखा जाता है. अगर फिर भी टाई बनी रहती है, तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को उच्च रैंक दी जाती है.

AIIMS MSc Nursing Result 2026 उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण कदम है जो मेडिकल नर्सिंग क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं. अब काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से एडमिशन की दिशा तय होगी. सभी उम्मीदवारों को सलाह है कि वे समय पर दस्तावेज तैयार रखें और आधिकारिक अपडेट्स पर नजर बनाए रखें.