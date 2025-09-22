AIIMS Vacancy: आखिरी मौका आज! एम्स में 2.20 लाख तक की नौकरी, जानें कैसे करें Apply

AIIMS Bilaspur Faculty Recruitment 2025: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) बिलासपुर में फैकल्टी भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है. इस भर्ती अभियान के तहत प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कुल 90 पदों पर भर्ती की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया आज यानी 22 सितंबर 2025 शाम 5:00 बजे तक जारी रहेगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है. वे एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsbilaspur.edu.in पर जाकर तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

AIIMS Professor Recruitment 2025: पदों का विवरण

प्रोफेसर – 22 पद

एडिशनल प्रोफेसर – 14 पद

एसोसिएट प्रोफेसर – 15 पद

असिस्टेंट प्रोफेसर – 39 पद

कुल पद – 90

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 29 सितंबर 2025 को शाम 5:00 बजे तक एम्स बिलासपुर भेजना अनिवार्य होगा.

AIIMS Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और पात्रता

एम्स बिलासपुर फैकल्टी भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को राज्य चिकित्सा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) में पंजीकृत होना अनिवार्य है. डीएनबी (DNB) योग्यता वाले उम्मीदवारों को एमसीआई दिशानिर्देशों के अनुसार समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. शैक्षिक योग्यता और पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती अधिसूचना देखने की सलाह दी जाती है.

AIIMS Bilaspur Jobs: आयु सीमा

एम्स बिलासपुर फैकल्टी भर्ती 2025 के लिए आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग तय की गई है. प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर के पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष और प्रतिनियुक्ति हेतु 56 वर्ष है. रिटायर्ड फैकल्टी उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 70 वर्ष तक है. एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तय की गई है.

AIIMS Faculty Posts Salary: वेतनमान

एम्स बिलासपुर भर्ती 2025 के तहत चयनित उम्मीदवारों को पद के आधार पर ₹1,01,500 से ₹2,20,400 तक का वेतन मिलेगा.

AIIMS Bilaspur Recruitment: आवेदन शुल्क

एम्स बिलासपुर फैकल्टी भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुल्क श्रेणीवार निर्धारित किया गया है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को ₹1,180 का शुल्क देना होगा. जबकि अन्य श्रेणियों के लिए शुल्क ₹2,360 है. दिव्यांगजन व्यक्तियों (PwD) को पूरी तरह से छूट दी गई है.

AIIMS Vacancy 2025: आवेदन प्रक्रिया