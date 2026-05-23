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AIIMS INI CET Result 2026 Declared: एम्स आईएनआई सीईटी रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर जारी, ऐसे करें चेक

AIIMS INI CET Result 2026 Declared: एम्स INI CET जुलाई 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है. परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार सीधे इस लिंक aiimsexams.ac.in के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 23, 2026 11:17:24 PM IST

AIIMS INI CET 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है.
AIIMS INI CET 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है.


AIIMS INI CET Result 2026 Declared: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने INI CET जुलाई 2026 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने 16 मई 2026 को आयोजित इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI CET) दिया था, वे अब अपना परिणाम ऑनलाइन PDF फॉर्मेट में देख सकते हैं.

रिजल्ट के साथ AIIMS ने उम्मीदवारों की रैंक और परसेंटाइल की पूरी जानकारी भी साझा की है, जिसमें सफल और असफल दोनों प्रकार के उम्मीदवार शामिल हैं.

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AIIMS INI CET Result 2026 ऐसे करें चेक

उम्मीदवार अपना रिजल्ट AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर देख सकते हैं. वेबसाइट के होमपेज पर “Result Announcement” सेक्शन में INI CET July 2026 Result का लिंक उपलब्ध है. लिंक पर क्लिक करते ही PDF फाइल खुल जाएगी, जिसमें उम्मीदवार अपना रोल नंबर, रैंक और परसेंटाइल चेक कर सकते हैं. रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें.

श्रेणीवार क्वालिफाइंग परसेंटाइल जारी

AIIMS ने पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार श्रेणीवार क्वालिफाइंग परसेंटाइल भी घोषित कर दिए हैं. 

सामान्य (UR), EWS, Sponsored, Deputed, Foreign National और OCI उम्मीदवारों के लिए: 50 परसेंटाइल
OBC, SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए: 45 परसेंटाइल
भूटानी नागरिक (केवल PGI चंडीगढ़ के लिए): 45 परसेंटाइल

इन कट-ऑफ मानकों के आधार पर ही उम्मीदवारों की आगे की प्रवेश प्रक्रिया तय होगी.

AIIMS INI CET 2026 कट-ऑफ जल्द होगा जारी

AIIMS जल्द ही विभिन्न कोर्स जैसे MD, MS, DM, MCh और MDS के लिए कोर्स-वार कट-ऑफ अंक भी जारी करेगा. यह कट-ऑफ उम्मीदवारों को यह समझने में मदद करेगा कि उनकी रैंक के आधार पर उन्हें कौन सा संस्थान मिल सकता है. यह परीक्षा AIIMS, JIPMER, PGIMER और NIMHANS जैसे देश के शीर्ष मेडिकल संस्थानों में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों के लिए आयोजित की जाती है, इसलिए इसका रिजल्ट मेडिकल छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

AIIMS ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करें. किसी भी अनधिकृत स्रोत या अफवाह से बचने की आवश्यकता है. उम्मीदवारों को अब अगली काउंसलिंग प्रक्रिया और कट-ऑफ अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यही आगे के एडमिशन का रास्ता तय करेगी.

Tags: aiims
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