AIIMS Delhi Vacancy: एम्स में बिना परीक्षा नौकरी पाने का शानदार मौका, अप्लाई करने के बचे हैं चंद दिन, 21000 से अधिक है सैलरी

AIIMS Delhi Recruitment 2026: दिल्ली में सरकारी संस्थान के साथ काम करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए AIIMS Delhi Recruitment 2026 में एक मौका सामने आया है. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi ने Senior Project Assistant के एक पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट aiims.edu पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 11 सितंबर 2026 है. ऐसे में योग्य उम्मीदवारों के पास आवेदन पूरा करने के लिए ज्यादा समय नहीं है. आवेदन करने से पहले भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ताकि योग्यता और अन्य शर्तों को लेकर कोई गलती न हो.

AIIMS Delhi में भरे जाने वाले पद

इस भर्ती अभियान के तहत Senior Project Assistant का 1 पद भरा जाएगा. पद के लिए आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है. यानी सामान्य, OBC, SC और ST समेत उम्मीदवारों को कोई आवेदन फीस जमा नहीं करनी होगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के दो रास्ते दिए गए हैं. उम्मीदवार अगर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास है, तो उसके पास प्रशासनिक कार्य का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए. वहीं, किसी भी विषय में Graduation करने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रशासनिक कार्य का 2 साल का अनुभव निर्धारित है. दोनों ही मामलों में कंप्यूटर पर कम से कम 8,000 Key Depressions Per Hour (KDPH) की स्पीड टेस्ट से संबंधित शर्त पूरी करनी होगी. इसलिए केवल डिग्री होना पर्याप्त नहीं है; उम्मीदवार को निर्धारित अनुभव और कंप्यूटर स्किल भी पूरी करनी होगी.

अधिकतम उम्र 30 साल

Senior Project Assistant पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है. योग्य आरक्षित श्रेणियों को AIIMS/ICMR के लागू नियमों के अनुसार आयु में छूट मिल सकती है.

हर महीने 21,751 की सैलरी

चयनित उम्मीदवार को 21,751 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा. पद प्रोजेक्ट आधारित होने के कारण उम्मीदवारों को नियुक्ति और सेवा से जुड़ी शर्तों के लिए आधिकारिक विज्ञापन जरूर देखना चाहिए.

यहां देखें नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक

AIIMS Delhi Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

AIIMS Delhi Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक

कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन पहले Google Form के जरिए प्राप्त आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इसके बाद Interview के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जा सकता है.

AIIMS Delhi Recruitment 2026 में ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवारों को आवेदन निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से 11 सितंबर 2026 तक जमा करना होगा. फॉर्म भरते समय व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और संपर्क विवरण सावधानी से दर्ज करें. आवश्यक प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में जमा करें. आवेदन सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी दोबारा जांच लें. भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए जमा किए गए फॉर्म की कॉपी या प्रिंटआउट सुरक्षित रखना भी समझदारी होगी.