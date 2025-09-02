Home > जॉब > CEO दक्ष गुप्ता ने दिन में 12 घंटे काम करने का दिया सुझाव, पहले भी झेल चुके हैं आलोचना

CEO दक्ष गुप्ता ने दिन में 12 घंटे काम करने का दिया सुझाव, पहले भी झेल चुके हैं आलोचना

Daksh Gupta News: ग्रेप्टाइल सीईओ दक्ष गुप्ता ने साझा किया अपना नया नियम 9-9-6। दक्ष पहले भी भारी आलोचना का शिकार हो चुके हैं।

Published By: Sharim ansari
Published: September 2, 2025 14:30:53 IST

CEO Daksh (Source - X)
CEO Daksh (Source - X)

CEO Daksh Gupta: पिछले साल चर्चा में आये भारतीय मूल के सीईओ (CEO) दक्ष गुप्ता (Daksh Gupta) एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। पिछली बार उन्होंने एम्प्लॉईज़ को दिन में 14 घंटे काम करने की बात का समर्थन किया था जिसके कारण उन्हें भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर वो चर्चा का विषय बन गए हैं अपने नए नियम 9-9-6 वर्क कलचर को लेकर। कौन हैं दक्ष गुप्ता और क्या है उनका वर्क कलचर? आइए जानते हैं विस्तार से।

दक्ष गुप्ता का परिचय (Who is Daksh Gupta?)

23 वर्ष के दक्ष गुप्ता भारतीय मूल के, अमेरिका स्थित एआई स्टार्टअप ग्रेप्टाइल (Greptile) के को-फाउंडर और सीईओ हैं जो मौजूदा समय में सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। 2019 में उन्होंने प्रतिष्ठित जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने क्वालकॉम और अमेज़न वेब सर्विसेज में इंटर्नशिप की। जुलाई 2023 से, दक्ष गुप्ता अपने AI स्टार्टअप ग्रेप्टाइलपर काम कर रहे हैं।

वह वर्क-लाइफ बैलेंस में विश्वास नहीं करते और इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। दक्ष ने पिछले साल सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स से बात साझा की थी कि वो इंटरव्यू में उम्मीदवारों को बता देते हैं कि ग्रेप्टाइल कोई वर्क-लाइफ बैलेंस को बढ़ावा नहीं देता है और सामान्य कार्यदिवस सुबह 9 बजे शुरू होता है और रात 11 बजे समाप्त होता है, अक्सर वो शनिवार और कभी-कभी रविवार को भी काम करते हैं।

9-9-6 नियम का मतलब (What is 9-9-6 Rule?)

सैन फ्रांसिस्को स्टैंडर्ड से बात करते हुए, दक्ष गुप्ता कहते हैं, “वर्तमान माहौल ऐसा है कि शराब न पीएं, नशीले पदार्थ न लें, 9-9-6 नियम के साथ काम करें, भारी वजन उठाएं, लंबा दौड़ें, जल्दी शादी करें, अपनी नींद का ध्यान रखें, स्टेक और अंडे खाएं।”

आपको बता दें कि 9-9-6 का मतलब है कि कर्मचारी को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करना चाहिए। साथ ही, काम करने का यह तरीका हफ़्ते में 6 दिन होना चाहिए। मतलब हफ़्ते में एक छुट्टी के साथ 12 घंटे की शिफ्ट में काम करना 9-9-6 कार्य नियम कहलाता है।

जानिए महिलाएं Cloud Kitchen के जरिए कैसे कर सकती हैं कमाई?

पहले भी सुर्ख़ियों रह चुके हैं

पिछले साल जब उन्होंने कहा था कि वह रोज़ाना 14 घंटे काम करते हैं, तो लोगों ने उनका विरोध किया था। अब दक्ष ने कहा है कि सिलिकॉन वैली के ज़्यादातर टेक्निकल स्पेशलिस्ट हफ़्ते में 6 दिन और रोज़ाना 12 घंटे ही काम करते हैं।

दक्ष की कंपनी में इतनी है बेस सैलरी (Base Salary in Daksh’s Company)

बीते दिनों, दक्ष ने एक जॉब पोस्टिंग में अपने स्टार्टअप के लिए नई नौकरियों की घोषणा की। उनके अनुसार, एम्प्लॉईज़ को प्रतिदिन 12 से 14 घंटे काम करना होगा। ग्रेप्टाइल में एक जूनियर एम्प्लॉई का वार्षिक मूल वेतन लगभग $140,000 से $180,000 तक हो सकता है।

इसके साथ ही, उन्हें इक्विटी में भी सालाना लगभग $130,000 से $180,000 मिल सकते हैं। वहीं, 7 साल से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले कर्मचारियों को लगभग $240,000 से $270,000 तक का वार्षिक मूल वेतन मिल सकता है।

गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रैप्टाइल के कर्मचारियों से सैन फ्रांसिस्को स्थित कंपनी ऑफिस से काम करने की अपेक्षा की जाती है। रिमोट वर्क  स्वीकार्य नहीं है।

SBI PO Prelims Results 2025: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक, ये रहा Link

Tags: 9-9-6 work cultureAI startupDaksh GuptaIndian CEOwork-life balance
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
CEO दक्ष गुप्ता ने दिन में 12 घंटे काम करने का दिया सुझाव, पहले भी झेल चुके हैं आलोचना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

CEO दक्ष गुप्ता ने दिन में 12 घंटे काम करने का दिया सुझाव, पहले भी झेल चुके हैं आलोचना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CEO दक्ष गुप्ता ने दिन में 12 घंटे काम करने का दिया सुझाव, पहले भी झेल चुके हैं आलोचना
CEO दक्ष गुप्ता ने दिन में 12 घंटे काम करने का दिया सुझाव, पहले भी झेल चुके हैं आलोचना
CEO दक्ष गुप्ता ने दिन में 12 घंटे काम करने का दिया सुझाव, पहले भी झेल चुके हैं आलोचना
CEO दक्ष गुप्ता ने दिन में 12 घंटे काम करने का दिया सुझाव, पहले भी झेल चुके हैं आलोचना
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?