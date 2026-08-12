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AI Economy Jobs Skills: AI के दौर में सिर्फ डिग्री नहीं, इन स्किल्स की भी जरूरत, फिर भविष्य होगा उज्जवल

AI Economy Jobs Skills: एआई आधारित अर्थव्यवस्था में करियर बनाने के लिए छात्रों को कौन-सी स्किल्स सीखनी चाहिए? जानिए डेटा लिटरेसी, AI, क्रिटिकल थिंकिंग समेत 7 जरूरी स्किल्स.

By: Munna Verma | Published: August 12, 2026 1:54:57 PM IST

AI Economy Jobs Skills: छात्रों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने वाली 7 जरूरी स्किल्स
AI Economy Jobs Skills: छात्रों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने वाली 7 जरूरी स्किल्स


AI Economy Jobs Skills: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तेजी से पढ़ाई और काम करने के तरीके बदल रहा है. ऐसे में छात्रों के लिए सिर्फ डिग्री या तकनीकी ज्ञान हासिल करना पर्याप्त नहीं रह गया है. उन्हें ऐसी स्किल्स विकसित करनी होंगी, जो AI टूल्स के साथ काम करने के साथ-साथ मानवीय सोच, रचनात्मकता और बेहतर निर्णय लेने में मदद करें.

संयुक्त राष्ट्र भी युवाओं को डिजिटल और AI स्किल्स के साथ कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी क्षमताएं विकसित करने पर जोर देता है.

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1. डेटा लिटरेसी और एनालिटिकल थिंकिंग:- AI बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन उसके परिणामों को समझना और सही निर्णय तक पहुंचना इंसानी सोच पर निर्भर करता है. छात्रों को डेटा पढ़ने, पैटर्न समझने, संभावित बायस पहचानने और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना सीखना चाहिए.

2. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और AI कोलैबोरेशन:- Generative AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ सही Prompt लिखना भी एक उपयोगी कौशल बन रहा है. छात्रों को स्पष्ट निर्देश देना, संदर्भ उपलब्ध कराना और AI के जवाब को अपनी जरूरत के अनुसार बेहतर बनाना आना चाहिए. साथ ही, AI के आउटपुट को आंख बंद करके स्वीकार करने के बजाय उसकी गुणवत्ता जांचना भी जरूरी है.

3. क्रिटिकल थिंकिंग और फैक्ट चेकिंग:- AI का जवाब हमेशा सही हो, यह जरूरी नहीं. गलत जानकारी, अधूरे तथ्य और AI-generated content के बीच सही और गलत पहचानना महत्वपूर्ण होगा. इसलिए छात्रों को अलग-अलग विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी मिलाने और किसी दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की आदत डालनी चाहिए.

4. एडाप्टिबिलिटी और लाइफलॉन्ग लर्निंग:- AI के कारण कई नौकरियों में काम करने का तरीका बदल रहा है. ऐसे में जो छात्र नए टूल्स और तकनीकों को जल्दी सीखने के लिए तैयार रहेंगे, उनके पास बेहतर अवसर हो सकते हैं. लगातार सीखते रहना भविष्य के करियर की अहम जरूरत बनेगा.

5. इमोशनल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन:- टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसानी रिश्तों की अहमियत कम नहीं होगी. टीमवर्क, ध्यान से सुनना, सहानुभूति, बातचीत और अलग-अलग लोगों के साथ प्रभावी तरीके से काम करने जैसी क्षमताएं किसी भी प्रोफेशन में महत्वपूर्ण रहेंगी.

6. क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग:- AI उपलब्ध डेटा और पैटर्न के आधार पर समाधान सुझा सकता है, लेकिन नई और जटिल परिस्थितियों में अलग नजरिए से सोचना इंसानी क्षमता की बड़ी ताकत है. छात्रों को सवाल पूछने, प्रयोग करने और अलग-अलग क्षेत्रों के विचारों को जोड़कर नए समाधान तलाशने की आदत विकसित करनी चाहिए.

7. एआई एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी:- AI के इस्तेमाल के साथ Bias, Privacy, Fairness और Accountability जैसे सवाल भी महत्वपूर्ण हो रहे हैं. छात्रों को यह समझना होगा कि तकनीक का इस्तेमाल केवल प्रभावी ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ भी किया जाना चाहिए.

AI Skills पर बढ़ रहा है निवेश

युवाओं को AI से लैस वर्क वर्कफोर्स के लिए तैयार करने की दिशा में वैश्विक स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं. S&P ग्लोबल और S&P ग्लोबल फाउंडेशन का स्टेप फॉरवर्ड तीन साल की 10 मिलियन डॉलर की पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को AI फंडामेंटल और ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स से लैस करना है. इसमें जेनरेशन, MIT RAISE और कई वैश्विक व क्षेत्रीय सहयोगी शामिल हैं.

छात्रों के लिए सबसे जरूरी संदेश

AI भविष्य की नौकरियों को बदल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर काम केवल मशीनें करेंगी. भविष्य में सबसे अधिक मूल्य उन प्रोफेशनल्स का हो सकता है जो AI को समझने के साथ इंसानी सोच, रचनात्मकता, संवाद और नैतिक निर्णय को भी अपनी ताकत बनाएं.

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