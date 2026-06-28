Agniveer Result 2026 Declare Date: भारतीय सेना अग्निवीर फाइनल मेरिट लिस्ट जल्द होगी जारी, ऐसे करें PDF डाउनलोड

Agniveer Result 2026 Declare Date: भारतीय सेना में भर्ती का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर है. Agniveer Result 2026 और फाइनल मेरिट लिस्ट जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है. यह परिणाम उन उम्मीदवारों के लिए होगा, जिन्होंने 1 जून से 12 जून 2026 के बीच आयोजित फेज-2 कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन (CEE) में भाग लिया था.

हालांकि भारतीय सेना की ओर से रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए मेरिट लिस्ट सामान्य कार्यदिवस के दौरान आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर अपलोड की जा सकती है.

फाइनल मेरिट लिस्ट कब होगी जारी?

रक्षा भर्ती से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जुलाई के पहले सप्ताह में Agniveer Final Merit List जारी होने की संभावना है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पहले से तैयार रखें ताकि परिणाम जारी होते ही आसानी से अपना स्टेटस चेक कर सकें.

Agniveer Final Merit List PDF ऐसे करें डाउनलोड

भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए Agniveer सेक्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद Final Result विकल्प चुनें.

अपने संबंधित Army Recruitment Office (ARO) और ट्रेड की PDF डाउनलोड करें.

PDF खोलकर Ctrl + F की मदद से अपना रोल नंबर सर्च करें.

यदि आपका रोल नंबर सूची में है, तो आपका चयन हो चुका है.

संभावित कट-ऑफ मार्क्स

हालांकि अंतिम कट-ऑफ आधिकारिक मेरिट लिस्ट के साथ जारी होगी, लेकिन पिछले ट्रेंड के आधार पर संभावित कट-ऑफ इस प्रकार मानी जा रही है.

Agniveer General Duty (GD): 55–65 अंक, जबकि 70+ सुरक्षित स्कोर माना जा सकता है.

Agniveer Technical: 65–75 अंक, 80+ बेहतर स्थिति में माना जाता है.

Agniveer Tradesman: 45–55 अंक, 60+ सुरक्षित स्कोर हो सकता है.

Agniveer Clerk/Office Assistant: 120–135 अंक, जबकि 145+ मजबूत स्कोर माना जाता है.

ध्यान दें कि वास्तविक कट-ऑफ उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा के कठिनाई स्तर और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार बदल सकती है।

चयन के बाद क्या करना होगा?

मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उम्मीदवारों को आगे की भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी. सबसे पहले दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) किया जाएगा, जिसमें सभी मूल प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, चरित्र प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.

इसके बाद अंतिम मेडिकल जांच होगी, जिसमें फिट पाए जाने वाले उम्मीदवारों को जॉइनिंग निर्देश जारी किए जाएंगे. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग जुलाई 2026 के दौरान शुरू होने की संभावना है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट और मेरिट लिस्ट से जुड़े सभी अपडेट के लिए भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें.

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