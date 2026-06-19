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Agniveer Vacancy: नौसेना में युवाओं की खुलेगी किस्मत! बस बिना देर किए करें आवेदन, अच्छी मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri Indian Navy Agniveer Recruitment 2026: भारतीय नौसेना में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. जो कोई भी यहां आवेदन कर रहे हैं, वे सबसे पहले नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 19, 2026 2:45:16 PM IST

Agniveer Recruitment 2026: Indian Navy में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है.
Agniveer Recruitment 2026: Indian Navy में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है.


Indian Navy Agniveer Recruitment 2026: भारतीय नौसेना में नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. इसके लिए नौसेना ने अग्निवीर (अप्रेंटिस) भर्ती 2026 के तहत 01/2027 और 02/2027 बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 जून से शुरू हो चुकी है.

यह भर्ती इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में डिप्लोमा धारकों के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है.  रजिस्ट्रेशन विंडो 5 जून 2026 से शुरू होकर 29 जून 2026 शाम 5 बजे तक खुली रहेगी. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

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योग्यता मानदंड क्या है?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रिक पास होना आवश्यक है. इसके साथ ही, उम्मीदवारों के पास AICTE से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से संबंधित ट्रेड में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें भी कम से कम 50% अंक होने जरूरी हैं. योग्य डिप्लोमा क्षेत्रों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मरीन इंजीनियरिंग, मेकाट्रोनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और अन्य संबंधित तकनीकी स्ट्रीम शामिल हैं.

आयु सीमा विवरण

01/2027 बैच के लिए उम्मीदवारों का जन्म 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच होना चाहिए. वहीं 02/2027 बैच के लिए यह सीमा 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 निर्धारित की गई है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

चयन प्रक्रिया की शुरुआत INET 2/2026 परीक्षा से होगी, जो अगस्त 2026 में आयोजित की जाएगी. यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा में इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड-संबंधित विषय शामिल होंगे. इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को स्टेज II के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT), लिखित परीक्षा और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे.

फिजिकल टेस्ट की आवश्यकताएं

उम्मीदवारों को 6 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किमी दौड़ पूरी करनी होगी. इसके अलावा 20 स्क्वैट्स, 15 पुश-अप्स और 15 सिट-अप्स भी अनिवार्य होंगे.

सैलरी और सुविधाएं

चयनित अग्निवीरों को पहले वर्ष में 30,000 प्रतिमाह वेतन मिलेगा, जिसमें हर वर्ष वृद्धि होगी. इसके अलावा रिस्क अलाउंस, ड्रेस अलाउंस और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे. चार साल की सेवा पूरी होने पर सेवा निधि के तहत एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी. साथ ही 48 लाख का नॉन-कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा.

आवेदन प्रक्रिया

उम्मीदवार joinindiannavy.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करें, आवेदन फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करें. भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज सुरक्षित रखना जरूरी है.

Tags: AgniveerIndian Navy Agniveer Recruitmentsarkari naukri
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