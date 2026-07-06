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IAF Agniveer Vacancy: इंडियन एयर फोर्स में अग्निवीर बनने का गोल्डन चांस, आज से करें अप्लाई, शानदार है सैलरी

Sarkari Naukri Indian Air Force Agniveer Vayu Vacancy 2026: इंडियन एयर फोर्स में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. जो कोई भी यहां आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे सबसे पहले इन बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 6, 2026 4:42:27 PM IST

Agniveer Indian Air Force Vacancy Sarkari Naukri 2026: आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
Agniveer Indian Air Force Vacancy Sarkari Naukri 2026: आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


Indian Air Force Agniveer Vayu Recruitment 2026: भारतीय वायु सेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए शानदार अवसर है. इंडियन एयर फोर्स अग्निवीर वायु भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. यह भर्ती अग्निपथ योजना के तहत Agniveer Vayu Intake 02/2027 के लिए आयोजित की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 जुलाई 2026 से 26 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और आवेदन केवल भारतीय वायु सेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. जो कोई भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे सबसे पहले दिए गए सभी बातों को ध्यान से अवश्य पढ़ें.

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महत्वपूर्ण तिथियां

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2026 है. वहीं, ऑनलाइन परीक्षा 22 और 23 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा करें.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में केवल अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन करने के योग्य हैं. चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय वायु सेना में चार वर्ष की सेवा के लिए नियुक्त किया जाएगा. सेवा अवधि के दौरान विवाह की अनुमति नहीं होगी और उम्मीदवारों को इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा.

आवेदन करने के लिए आयु सीमा

अग्निवीर वायु भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का जन्म 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 के बीच होना चाहिए. आयु सीमा से संबंधित अन्य नियमों की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में उपलब्ध है.

आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता

साइंस स्ट्रीम के उम्मीदवार- आवेदक ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (इंटरमीडिएट) परीक्षा फिजिक्स, गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो. कुल अंकों में कम से कम 50% तथा अंग्रेजी विषय में भी 50% अंक होना आवश्यक है.

डिप्लोमा धारक उम्मीदवार- मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी जैसे संबंधित विषयों में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. इसमें भी न्यूनतम 50 प्रतिशत कुल अंक और अंग्रेजी में 50 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं.

वोकेशनल कोर्स- फिजिक्स और गणित के साथ दो वर्षीय वोकेशनल कोर्स पूरा करने वाले उम्मीदवार भी निर्धारित अंकों के साथ योग्य होंगे.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

आवेदन करने से पहले उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें. आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी पूरी तरह सही होनी चाहिए, क्योंकि गलत जानकारी मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है.

ऐसे होगा यहां सेलेक्शन

भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण ऑनलाइन परीक्षा होगी. इसके बाद सफल उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा से गुजरना होगा. अंतिम चयन भारतीय वायु सेना द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों का किया जाएगा.

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