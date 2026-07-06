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Agnipath Yojana Update: अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी! इन जवानों को मिल सकती हैं परमानेंट जॉब; अग्निपथ योजना पर बड़ा अपडेट

Agnipath Yojana Update: अग्निपथ योजना में सेना और वायुसेना मौजूदा 25 प्रतिशत की स्थायी भर्ती सीमा को बढ़ाकर करीब 50 प्रतिशत करने की मांग कर सकती हैं. इससे अधिक अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी मिलने की संभावना है.

By: Preeti Rajput | Published: July 6, 2026 11:24:30 AM IST

अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी! इन जवानों को मिल सकती हैं परमानेंट जॉब
अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी! इन जवानों को मिल सकती हैं परमानेंट जॉब


Agnipath Scheme: देश की सबसे चर्चित सैन्य योजनाओं में से एक अग्निवीर योजना लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. शुरुआत से ही विपक्ष के विरोध का सामना कर चुकी इस स्कीम को लेकर अब बड़ा बदलाव चर्चा में है. इस योजना के तहत जवानों की भर्ती केवल 4 साल के लिए की जाती है, लेकिन अब अग्निवीरों के लिए राहत भरी खबर सामने आ सकती है. इस साल अग्निवीरों का पहला बैच अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहा है, और इसी के साथ तीनों सेनाओं में उनकी स्थायी नियुक्ति बढ़ाने पर गंभीर मंथन शुरू हो गया है. मौजूदा नियमों के अनुसार केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही स्थायी सैनिक के रूप में रखा जाता है, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाने की संभावनाएं तेज हो गई हैं. 

अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी

अग्निपथ योजना की शुरुआत में तय किया गया था कि इस योजना के तहत 4 साल की सेवा करने के बाद आने वाली मेरिट की आधार पर जवानों को परमानेंट किया जाएगा. अग्निवीरों की संख्या केवल 25 प्रतिशत तय की गई थी. शुरूआत में सभी अग्निवीरों को सेवा से मुक्त करने के बाद सश्स्त्र बलों में सेवाएं देने की अग्निवीरों को वापस सेवा में शामिल किया जाएगा. हालांकि, ये चुनाव मेरिट के आधार पर होता है. 

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नया नियम किया जाएगा लागू 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नौसेना ने सबसे ज्यादा अग्निवीरों को स्थायी रखने की अनुमति मांगी है. नौसेना चाहती है कि यह संख्या 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी जाए. वहीं, थल सेना और वायु सेना इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग कर रही हैं. अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है. अब संभावना है कि इस मुद्दे पर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (DMA) में चर्चा हो सकती है. सूत्रों के अनुसार, अगर 25 प्रतिशत कोटा नहीं बढ़ता है, तब भी कुछ खास यूनिट्स में ज्यादा अग्निवीरों को रखा जा सकता है, लेकिन यह मौजूदा नियमों के भीतर ही होगा.

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सेना में वैकेंसी बढ़ेंगी 

रिपोर्ट के मुताबिक, बीते साल 70 हजार अग्निवीर शामिल हुए थे. वहीं अब अगले साल वैकेंसी को बढ़ाकर 90 हजार किया जाएगा. ताकी सेना में अग्निवीरों की संख्या को बढ़ाया जा सकें.

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क्या है अग्निपथ स्कीम?

भारत सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम शुरू की थी. इसके तहत 17.5 से 21 साल के युवाओं को अग्निवीर के तौर पर आर्म्ड फोर्सेज़ में भर्ती किया जाता है. सर्विस चार साल की होती है, जिसमें छह महीने की ट्रेनिंग शामिल है. इसके बाद, 25% को परमानेंटली रखा जाता है, जबकि बाकी लोग ~₹11.71 लाख के टैक्स-फ्री सेवा निधि पैकेज के साथ चले जाते हैं.

Tags: Agniveer RecruitmentAgniveer RetentionIndian Armed Forces
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