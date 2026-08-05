AFCAT Admit Card 2026 Released: एयरफोर्स ने जारी किया AFCAT 2026 का एडमिट कार्ड, आसानी से ऐसे करें डाउनलोड

AFCAT Admit Card 2026 Released: एएफसीएटी एडमिट कार्ड 2026 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम खबर है. भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने AFCAT 02/2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब आधिकारिक पोर्टल afcat.edcil.co.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

भारतीय वायुसेना की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 5 अगस्त 2026 से एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं. उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड यूजरनेम और पासवर्ड की मदद से लॉग इन कर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.

डाउनलोड के बाद जरूर जांचें ये जानकारी

एयर फोर्स ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दर्ज सभी विवरणों को ध्यान से जांच लें. यदि नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि या किसी अन्य जानकारी में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो तुरंत संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क करें. ध्यान रखें कि एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है. इसे उम्मीदवारों की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा, लेकिन डाक के माध्यम से कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी.

AFCAT Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

AFCAT की आधिकारिक वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाएं.

होमपेज पर AFCAT Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अपना यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करें.

स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा.

सभी जानकारी जांचें और PDF डाउनलोड करें.

परीक्षा के दिन के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

8 अगस्त को होगी ऑनलाइन परीक्षा

AFCAT 02/2026 की लिखित परीक्षा 8 अगस्त 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, जिसमें कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा के कुल अंक 300 होंगे.

प्रश्न निम्न विषयों से पूछे जाएंगे.

जनरल अवेयरनेस

इंग्लिश (Verbal Ability)

न्यूमेरिकल एबिलिटी

रीजनिंग

मिलिट्री एप्टीट्यूड

जानें परीक्षा की मार्किंग स्कीम

उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पैटर्न समझना बेहद जरूरी है. AFCAT परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाएंगे. वहीं प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी और बिना उत्तर छोड़े गए प्रश्नों पर कोई अंक नहीं मिलेगा. इसलिए उम्मीदवारों को सोच-समझकर उत्तर देने की सलाह दी जाती है.

एडमिट कार्ड में गलती हो तो क्या करें?

यदि किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या आती है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो उसे तुरंत AFCAT Query Cell से संपर्क करना चाहिए.

हेल्पलाइन नंबर: +91-9513252077

ईमेल: afcathelpdesk@edcil.co.in

समय रहते समस्या का समाधान कराना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा के दिन बिना वैध एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

परीक्षा के दिन रखें इन बातों का ध्यान

उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें और अपने साथ एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी तथा वैध फोटो पहचान पत्र जरूर लेकर जाएं. परीक्षा केंद्र के नियमों का पालन करें और किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को साथ न ले जाएं.

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