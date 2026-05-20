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AFCAT 2026 Vacancy: इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी बनने का मौका, आज से आवेदन शुरू, शानदार है मंथली सैलरी

AFCAT 2026 Registration Started Sarkari Naukri: भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: May 20, 2026 4:17:27 PM IST

AFCAT 2026 Vacancy Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका है.
AFCAT 2026 Vacancy Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका है.


AFCAT 2026 Registration Started: भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) में अफसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. इसके लिए एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी AFCAT 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. देशभर के वे युवा जो भारतीय वायु सेना में अधिकारी बनने का मन बना रहे हैं, वे अब आधिकारिक पोर्टल afcat.cdac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तारीख 19 जून 2026 निर्धारित की गई है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. AFCAT 2026 परीक्षा का आयोजन 8 अगस्त 2026 को किया जाएगा.

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किन शाखाओं में मिलेगा मौका?

AFCAT 2026 के माध्यम से उम्मीदवारों को फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में भर्ती का अवसर मिलेगा. इसके अलावा NCC Special Entry और GATE Score Entry के जरिए भी चयन किया जाएगा. भारतीय वायु सेना में शामिल होने का यह अवसर उन युवाओं के लिए बेहद खास माना जा रहा है, जो देश सेवा के साथ-साथ एक प्रतिष्ठित करियर की तलाश कर रहे हैं.

AFCAT 2026 आयु सीमा

AFCAT और NCC Special Entry के तहत Flying Branch में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2027 तक 20 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए. यानी उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए.

Ground Duty Branch के लिए आयु सीमा

ग्राउंट ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 26 वर्ष के बीच तय की गई है. इसके लिए जन्म तिथि 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2007 के बीच होनी चाहिए.

शैक्षणिक योग्यता

AFCAT 2026 के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग शाखाओं के अनुसार निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले विस्तृत अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें. इसमें विषयवार योग्यता, अंक प्रतिशत और अन्य जरूरी शर्तों की पूरी जानकारी उपलब्ध है.

आवेदन शुल्क कितना है?

AFCAT Entry के लिए उम्मीदवारों को 550 रुपये + GST परीक्षा शुल्क देना होगा. यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल यानी वापस नहीं किया जाएगा. हालांकि NCC Special Entry और GATE Score Entry के उम्मीदवारों को यह शुल्क नहीं देना होगा. फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

AFCAT ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम कटऑफ अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों की सूची भारतीय वायु सेना द्वारा जारी की जाएगी. सफल उम्मीदवारों को Air Force Selection Board (AFSB) इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. वहीं NCC Special Entry और GATE Score Entry के उम्मीदवारों को सीधे AFSB परीक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा.

प्रशिक्षण कब शुरू होगा?

सभी चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण जुलाई 2027 के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है. फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए प्रशिक्षण अवधि लगभग 62 सप्ताह होगी. ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए प्रशिक्षण अवधि करीब 50 सप्ताह निर्धारित की गई है.

Tags: AFCATIndian Air Force
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